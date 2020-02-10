Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из Находки

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось в качестве одного из возможных средств достройки газопровода Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось в качестве одного из возможных средств достройки газопровода "Северный поток — 2" , вышло из порта Находки и направилось в Сингапур, следует из данных, представленных Vesselfinder.

По информации портала, судно "Газпрома" должно прийти в Сингапур 22 февраля. В Находке оно стояло с октября 2019 года.

Комментарий эксперта

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович высказал в эфире радио Sputnik свои соображения по поводу завершения проекта.

По его словам, достраивать газопровод по дну Балтийского моря будет судно-трубоукладчик "Академик Черский". При этом эксперт отметил, что еще одно российское судно этого профиля, размещающееся на Балтике и принадлежащее компании "Межрегионтрубопроводстрой", — трубоукладочная баржа Fortuna, обладает ограниченным функционалом и у нее нет динамической системы позиционирования.

Митрахович предположил, что Дания не разрешит ей работать в своих водах по формальным основаниям.

"Значит, будет переведен "Академик Черский" с Дальнего Востока", ‒ отметил собеседник радиостанции.

По мнению эксперта, "Академик Черский" вполне в состоянии завершить укладку труб.

"Теоретически есть риск, что какие-то вещи придется дорабатывать на месте, возможно, нужно будет что-то усовершенствовать. Но я не думаю, что это такое сложное задание, с которым не справится "Академик Черский". Он справится", ‒ сказал Митрахович.

Санкции против проекта

В декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, незамедлительно остановить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о прекращении работ.

Глава Минэнерго Александр Новак в декабре отмечал, что "Академик Черский" является одним из вариантов достройки газопровода, однако на дополнительную подготовку судна потребуется некоторое время.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Часть государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и Соединенные Штаты выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа. США продвигают свой СПГ на европейском рынке. Страны Прибалтики и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".