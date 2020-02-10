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2020-02-10T06:18+0300
https://ria.ru/20200210/1564469711.html
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из Находки
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РИА Новости

Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из Находки

04:54 10.02.2020 (обновлено: 06:18 10.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось в качестве одного из возможных средств достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из порта Находки и направилось в Сингапур, следует из данных, представленных Vesselfinder.
По информации портала, судно "Газпрома" должно прийти в Сингапур 22 февраля. В Находке оно стояло с октября 2019 года.
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
7 февраля, 12:04Сказано в эфире
Эксперт: санкции США против "Северного потока-2" лишат ЕС суверенитетаВ бундестаге рассчитывают на решительный ответ Вашингтону по "Северному потоку – 2". И дело – не в российских интересах, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков.

Комментарий эксперта

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович высказал в эфире радио Sputnik свои соображения по поводу завершения проекта.
По его словам, достраивать газопровод по дну Балтийского моря будет судно-трубоукладчик "Академик Черский". При этом эксперт отметил, что еще одно российское судно этого профиля, размещающееся на Балтике и принадлежащее компании "Межрегионтрубопроводстрой", — трубоукладочная баржа Fortuna, обладает ограниченным функционалом и у нее нет динамической системы позиционирования.
Митрахович предположил, что Дания не разрешит ей работать в своих водах по формальным основаниям.
"Значит, будет переведен "Академик Черский" с Дальнего Востока", ‒ отметил собеседник радиостанции.
По мнению эксперта, "Академик Черский" вполне в состоянии завершить укладку труб.
"Теоретически есть риск, что какие-то вещи придется дорабатывать на месте, возможно, нужно будет что-то усовершенствовать. Но я не думаю, что это такое сложное задание, с которым не справится "Академик Черский". Он справится", ‒ сказал Митрахович.

Санкции против проекта

В декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, незамедлительно остановить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о прекращении работ.
Глава Минэнерго Александр Новак в декабре отмечал, что "Академик Черский" является одним из вариантов достройки газопровода, однако на дополнительную подготовку судна потребуется некоторое время.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
6 февраля, 14:47
OMV рассказала об объеме финансирования "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Часть государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и Соединенные Штаты выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа. США продвигают свой СПГ на европейском рынке. Страны Прибалтики и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
Российские власти, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом, направленным на повышение энергетической безопасности стран Европы.
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Северный поток — 2Дональд ТрампГазпромАлександр НовакНаходкаЭкономика
Популярные комментарии
Ещё одно позорное корыто ,как паровоз Кузнецов, отправили в Европу. Дойдёт ли своим ходом !!! А вместо всяких экспертов митроховичей стоит намного полезнее послушать Крутихина !!! А в главном -какой колоссальный ущерб бюджету страны уже принесла эта Афера воровская !!!!
10 февраля, 06:58
Владимир Рыбаков
124001349
Адмирал Кузнецов тоже поплыл туда? Писали, что ему для этого построят буксир.
10 февраля, 06:25
Анатолий Несмиян
129200230
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