Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв MERS

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Число жертв нового Число жертв нового коронавируса , который в Китае получил временное название NCP, за месяц с небольшим превысило общее число погибших от ближневосточного респираторного синдрома ( MERS-CoV ) с 2012 года, свидетельствуют статистические данные.

По состоянию на полночь 9 февраля число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 908 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один – на Филиппинах. Итоговое число жертв нового коронавируса еще в воскресенье превысило число жертв атипичной пневмонии SARS - 774 человека почти в 30 странах. А по состоянию на понедельник число умерших от нового коронавируса превысило и число жертв MERS.

Коронавирус MERS впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. С сентября 2012 года в 27 странах мира зарегистрировано 2494 случая заражения, 858 из них скончались. Последний случай заражения MERS был зарегистрирован в январе этого года, заболевшей оказалась индийская медсестра в Саудовской Аравии.

При этом, специалисты Китая и ВОЗ постоянно говорят, что и SARS, и MERS намного опаснее нынешней вспышки коронавируса, потому что уровень смертности SARS составлял 9,56%, у MERS – 34,4%, а у нового коронавируса – чуть более 2,2%.