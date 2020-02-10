В Приморье возбудили дело после обнаружения "концлагеря для животных"

"Сотрудники отдела МВД России по городу Артему проверили информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными на территории частного домовладения, расположенного по улице Солнечной. Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)", — говорится в сообщении.