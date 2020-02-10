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В Приморье возбудили дело после обнаружения "концлагеря для животных"
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РИА Новости

В Приморье возбудили дело после обнаружения "концлагеря для животных"

04:49 10.02.2020 (обновлено: 05:53 10.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого подозревают в убийстве собак, сообщает региональное УМВД.
На прошлой неделе на платформе change.org была опубликована петиция в адрес прокуратур Артема и Приморья, в которой авторы просят закрыть "концлагерь для животных" и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь. По информации в петиции, на участке уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак, животных держат в клетках в плохих условиях. Также отмечается, что волонтерам периодически удается вызволять псов. В соцсетях распространяется видео, снятое на участке. На нем видны привязанная истощенная собака, лужи крови на земле и множество ошейников на территории у дома. Полиция начала проверку.
"Сотрудники отдела МВД России по городу Артему проверили информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными на территории частного домовладения, расположенного по улице Солнечной. Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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