Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T10:24+0300
https://ria.ru/20200210/1564469633.html
В МЧС рассказали, как не умереть от угарного газа
https://cdn25.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_0cff0c83ad538138ad243f5ab0fd94a0.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали, как не умереть от угарного газа

04:44 10.02.2020 (обновлено: 10:24 10.02.2020)
9489
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Угарный газ очень часто приводит к отравлению и гибели людей, уберечь себя и близких поможет правильное использование печного и газового оборудования, советуют в МЧС России.
Ведомство напоминает, что угарный газ — наиболее токсичный компонент продуктов горения. Отравление им приводит к критическому состоянию организма и может закончиться летальным исходом.
Лед на реке
3 января, 11:38
МЧС рассказало, как выжить, провалившись под лед
Головную боль и удушье человек начинает чувствовать уже при содержании угарного газа в воздухе 0,08%. Паралич и потеря сознания наступают при концентрации 0,32%. В этом случае смерть обычно наступает через 30 минут. При концентрации выше 1,2% человек теряет сознание уже после нескольких вдохов и умирает в течение трех минут.
Риск появления угарного газа наиболее высок в домах с газовыми колонками и плитами, а также в гаражах и подвалах, особенно если там делали ремонт. Очень часто угарный газ появляется в банях и жилых домах с печным отоплением, где заслонку в печи закрывают до полного сгорания дров.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
25 октября 2019, 03:08
В МЧС рассказали, как спастись при пожаре в общественном транспорте
Спасатели отмечают, что распознать угарный газ крайне сложно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому надо внимательно относиться к своему самочувствию: плывущее сознание, сонливость и учащенное сердцебиение могут стать тревожными сигналами отравления. В таком случае надо немедленно покинуть помещение и выйти на воздух.
Чтобы не угореть, нужно постоянно контролировать исправность газового, печного оборудования и вытяжной вентиляции. Перед каждым использованием оборудования необходимо проверить тягу, а печь топить аккуратно и внимательно. Помимо этого, надо как можно чаще открывать окна для проветривания, а лучше всего — установить в доме систему контроля загазованности, которая автоматически отключает подачу газа.
В случае отравления угарным газом нужно постараться привести пострадавшего в чувство и обеспечить ему безопасные условия, а при необходимости сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и максимально быстро доставить в больницу.
Молния над Московским международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото
30 июля 2019, 03:12
В МЧС рассказали, как выжить во время грозы
120110213
Обсудить 4
МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв MERS
Банкомат
"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
Молодой режиссер из Томска Диана Костырина
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно вышло из порта Находка
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Столкновение катеров на Пхукете
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
01:16Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек
Лента новостейМолния