В МЧС рассказали, как не умереть от угарного газа

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Угарный газ очень часто приводит к отравлению и гибели людей, уберечь себя и близких поможет правильное использование печного и газового оборудования, советуют в Угарный газ очень часто приводит к отравлению и гибели людей, уберечь себя и близких поможет правильное использование печного и газового оборудования, советуют в МЧС России

Ведомство напоминает, что угарный газ — наиболее токсичный компонент продуктов горения. Отравление им приводит к критическому состоянию организма и может закончиться летальным исходом.

Головную боль и удушье человек начинает чувствовать уже при содержании угарного газа в воздухе 0,08%. Паралич и потеря сознания наступают при концентрации 0,32%. В этом случае смерть обычно наступает через 30 минут. При концентрации выше 1,2% человек теряет сознание уже после нескольких вдохов и умирает в течение трех минут.

Риск появления угарного газа наиболее высок в домах с газовыми колонками и плитами, а также в гаражах и подвалах, особенно если там делали ремонт. Очень часто угарный газ появляется в банях и жилых домах с печным отоплением, где заслонку в печи закрывают до полного сгорания дров.

Спасатели отмечают, что распознать угарный газ крайне сложно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому надо внимательно относиться к своему самочувствию: плывущее сознание, сонливость и учащенное сердцебиение могут стать тревожными сигналами отравления. В таком случае надо немедленно покинуть помещение и выйти на воздух.

Чтобы не угореть, нужно постоянно контролировать исправность газового, печного оборудования и вытяжной вентиляции. Перед каждым использованием оборудования необходимо проверить тягу, а печь топить аккуратно и внимательно. Помимо этого, надо как можно чаще открывать окна для проветривания, а лучше всего — установить в доме систему контроля загазованности, которая автоматически отключает подачу газа.