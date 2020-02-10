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2020-02-10T04:38+0300
https://ria.ru/20200210/1564469602.html
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из Газы
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РИА Новости

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из Газы

04:38 10.02.2020
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© AFP 2020 / Jack GuezИзраильские истребители F-16
Израильские истребители F-16
© AFP 2020 / Jack Guez
Израильские истребители F-16. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по нескольким объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии в Twitter.
Ранее в воскресенье сообщалось, что сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа. Один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля.
"В ответ на запуск ракеты из Газы на территорию Израиля ранее мы только что нанесли удары по нескольким военным постам ХАМАС в Газе", - говорится в заявлении.
В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа обстреливали израильскую территорию 8 февраля. В ответ израильские танки атаковали два военных поста ХАМАС в секторе Газа.
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5 февраля, 22:54
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Армия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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