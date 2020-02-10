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"История игрушек 4" завоевала "Оскар" как лучший мультфильм
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РИА Новости

"История игрушек 4" завоевала "Оскар" как лучший мультфильм

04:27 10.02.2020 (обновлено: 10:46 10.02.2020)
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© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPRКадр из мультфильма "История игрушек 4"
Кадр из мультфильма История игрушек 4
© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Мультфильм "История игрушек 4" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Церемонию вручения награды киноакадемии США транслирует из Голливуда ABC.
© REUTERS / Lucas JacksonПродюсеры Джонас Ривера, Марк Нильсен и сценарист Джош Кули (мультфильм "История игрушек 4") после церемонии вручения премий "Оскар"
Продюсеры Джонас Ривера, Марк Нильсен и сценарист Джош Кули (мультфильм История игрушек 4) после церемонии вручения премий Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Продюсеры Джонас Ривера, Марк Нильсен и сценарист Джош Кули (мультфильм "История игрушек 4") после церемонии вручения премий "Оскар"
За "Оскар" в этой категории еще боролись "Потерянное звено", "Я потеряла свое тело", "Клаус" и "Как приручить дракона 3".
Награда киноакадемии США вручается в 24 категориях, в том числе в анимационном жанре.
Статуя Оскара перед входом в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. 24 февраля 2016
9 февраля, 00:33
Премия Американской киноакадемии "Оскар"
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КультураЦеремония вручения "Оскара" - 2020Оскар (премия)США
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