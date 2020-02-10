"История игрушек 4" завоевала "Оскар" как лучший мультфильм

© REUTERS / Lucas JacksonПродюсеры Джонас Ривера, Марк Нильсен и сценарист Джош Кули (мультфильм "История игрушек 4") после церемонии вручения премий "Оскар"
Продюсеры Джонас Ривера, Марк Нильсен и сценарист Джош Кули (мультфильм "История игрушек 4") после церемонии вручения премий "Оскар"
За "Оскар" в этой категории еще боролись "Потерянное звено", "Я потеряла свое тело", "Клаус" и "Как приручить дракона 3".
Награда киноакадемии США вручается в 24 категориях, в том числе в анимационном жанре.
9 февраля, 00:33Премия Американской киноакадемии "Оскар"