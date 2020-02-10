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Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана
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РИА Новости

Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана

04:19 10.02.2020 (обновлено: 10:33 10.02.2020)
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© REUTERS / Mario AnzuoniАктер Брэд Питт на церемонии вручения премии "Оскар"
Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mario Anzuoni
Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии "Оскар"
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде", церемонию вручения награды киноакадемии США из Лос-Анджелеса транслирует телеканал ABC.
В число номинантов в этой категории также вошли Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец") и Энтони Хопкинс ("Два папы").
© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Entertainment (2019)
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Для Питта это первый "Оскар" за актерскую работу. Он был номинирован на эту престижную награду уже семь раз и получил ее только однажды - за продюсерскую работу в картине "12 лет рабства". Актер посвятил нынешний "Оскар" своим шести детям, усыновленным и рожденным в браке с его второй бывшей женой актрисой Анджелиной Джоли.
Победа Питта в нынешней гонке за "Оскар" была предсказуемой, ранее в этом сезоне актер уже завоевал множество наград за работу в "Однажды в… Голливуде", в том числе "Золотой глобус" и награду гильдии актеров США.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
2611120
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КультураЦеремония вручения "Оскара" - 2020Брэд Питт (Уильям Бредли)США
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