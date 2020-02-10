Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана

В число номинантов в этой категории также вошли Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец") и Энтони Хопкинс ("Два папы").

Для Питта это первый "Оскар" за актерскую работу. Он был номинирован на эту престижную награду уже семь раз и получил ее только однажды - за продюсерскую работу в картине "12 лет рабства". Актер посвятил нынешний "Оскар" своим шести детям, усыновленным и рожденным в браке с его второй бывшей женой актрисой Анджелиной Джоли.