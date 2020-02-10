Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана

В число номинантов в этой категории также вошли Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец") и Энтони Хопкинс ("Два папы").
© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
© Sony Pictures Entertainment (2019)
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Для Питта это первый "Оскар" за актерскую работу. Он был номинирован на эту престижную награду уже семь раз и получил ее только однажды - за продюсерскую работу в картине "12 лет рабства". Актер посвятил нынешний "Оскар" своим шести детям, усыновленным и рожденным в браке с его второй бывшей женой актрисой Анджелиной Джоли.
Победа Питта в нынешней гонке за "Оскар" была предсказуемой, ранее в этом сезоне актер уже завоевал множество наград за работу в "Однажды в… Голливуде", в том числе "Золотой глобус" и награду гильдии актеров США.
7 февраля, 19:54КультураВ погоне за "Оскаром"