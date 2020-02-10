Случаи с коронавирусом в Британии и Испании связаны с Францией

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два человека, которые были заражены коронавирусом в Испании и Великобритании, оказались связаны с группой британцев, которая ранее заразилась коронавирусом во Франции, заявили в минздраве республики.
Ранее министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране: заразились четверо взрослых и ребенок. Специалистам стало известно о "кластере" случаев заражения: первым заболел британский гражданин, который после небольшого пребывания в Сингапуре приехал во Францию и поселился в коттедже в горнолыжном курорте в коммуне Ле-Контамин-Монжуа (департамент Верхняя Савойя). После чего заразились четверо, все британцы, которые проживали в этом же самом коттедже. В целом 11 человек, в том числе зараженных коронавирусом и просто имевших контакты с первым заразившимся, поместили в больницы.
"Сегодня нам стало известно еще о двух случаях, которые связаны с этим кластером. Двое взрослых – у одного (заражение – ред.) диагностировано в Соединенном Королевстве, у другого – на Майорке - связаны с пребыванием в апартаментах в (коммуне – ред.) Ле-Контамин-Монжуа", - заявил глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон. Соответствующую видеозапись в Twitter разместил минздрав.
Также представитель ведомства указал, что было решено закрыть три школы в коммунах Ле-Контамин-Монжуа, Сен-Совер и Тонон-Ле-Бен для соблюдения "мер предосторожности". Медики наблюдают за состоянием здоровья некоторых учеников и учителей школы в Тонон-Ле-Бен, поскольку те находились в прямом контакте с зараженным коронавирусом ребенком.
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