Случаи с коронавирусом в Британии и Испании связаны с Францией

"Сегодня нам стало известно еще о двух случаях, которые связаны с этим кластером. Двое взрослых – у одного (заражение – ред.) диагностировано в Соединенном Королевстве, у другого – на Майорке - связаны с пребыванием в апартаментах в (коммуне – ред.) Ле-Контамин-Монжуа", - заявил глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон. Соответствующую видеозапись в Twitter разместил минздрав.