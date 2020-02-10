В Голливуде началась церемония вручения премии "Оскар"

В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего. Причиной стал ряд высказываний десятилетней давности, которые нашли в соцсетях актера Кэвина Харта, изначально предполагавшегося на эту роль. Вместо единого ведущего, от которого ранее по традиции требовалось произнести монолог на злобу дня, на этот раз ведущих будет несколько – ими выступят актеры и звезды шоу-бизнеса, которые будут представлять номинации и называть победителей.