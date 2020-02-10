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2020-02-10T05:48+0300
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В Голливуде началась церемония вручения премии "Оскар"
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РИА Новости

В Голливуде началась церемония вручения премии "Оскар"

04:07 10.02.2020 (обновлено: 05:48 10.02.2020)
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© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара" на обеде номинантов в отеле Beverly Hilton. Февраль 2016
Статуэтка Оскара на обеде номинантов в отеле Beverly Hilton. Февраль 2016
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Статуэтка "Оскара" на обеде номинантов в отеле Beverly Hilton. Февраль 2016. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" стартовала в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre, трансляцию ведет телеканал ABC.
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего. Причиной стал ряд высказываний десятилетней давности, которые нашли в соцсетях актера Кэвина Харта, изначально предполагавшегося на эту роль. Вместо единого ведущего, от которого ранее по традиции требовалось произнести монолог на злобу дня, на этот раз ведущих будет несколько – ими выступят актеры и звезды шоу-бизнеса, которые будут представлять номинации и называть победителей.
Статуэтки Оскар во время церемонии вручения премии в 2015
9 февраля, 19:34
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По предварительным данным, нынешняя церемония обошлась организаторам в 44 миллиона долларов, часть суммы ушла на тысячи кристаллов Сваровски для декораций.
Ожидается, что - в отличие от 2019 года, когда организаторов упрекнули в недостаточном внимании к музыкальной составляющей киноуспеха - на этот раз на "Оскаре" будет больше музыки. Сообщалось, что в одном из номеров выступит российская джаз-исполнительница, "русский" голос Эльзы из мультфильма "Холодное сердце" Анна Бутурлина.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
500032
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КультураЦеремония вручения "Оскара" - 2020Оскар (премия)ГолливудСША
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