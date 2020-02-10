Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Реки являются естественным препятствием для победы в "войне с Россией", пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Отмечается, что в случае военного конфликта между США и Россией боевые действия будут проходить в Восточной Европе — на обширной равнине с множеством рек. Одна из таких, Висла, протекает через всю Польшу с юга на север, поэтому для отправки подкреплений или для отступления войскам НАТО приходится пользоваться мостами, которые редко могут выдерживать вес более 55 тонн.
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Так, подчеркивает издание, весящему более 60 тонн танку M1 Abrams и его "собратьям" по Североатлантическому альянсу — британскому Challanger II, немецкому Leopard II и даже французскому Leclerc — будет опасно пользоваться многими мостами в самых ключевых местах.
Поясняется, что мосты в Восточной Европе во время холодной войны строились таким образом, чтобы выдерживать 45-тонные советские танки. И несмотря на "некоторые возможности" американских инженерных войск наводить мосты под огнем, эти возможности слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной из крупных восточноевропейских рек, заключает автор статьи.
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