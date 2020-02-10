Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"

Поясняется, что мосты в Восточной Европе во время холодной войны строились таким образом, чтобы выдерживать 45-тонные советские танки. И несмотря на "некоторые возможности" американских инженерных войск наводить мосты под огнем, эти возможности слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной из крупных восточноевропейских рек, заключает автор статьи.