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2020-02-10T16:03+0300
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Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
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РИА Новости

Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"

04:06 10.02.2020 (обновлено: 16:03 10.02.2020)
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© Flickr / The U.S. ArmyАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams
© Flickr / The U.S. Army
Американский танк Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Реки являются естественным препятствием для победы в "войне с Россией", пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Отмечается, что в случае военного конфликта между США и Россией боевые действия будут проходить в Восточной Европе — на обширной равнине с множеством рек. Одна из таких, Висла, протекает через всю Польшу с юга на север, поэтому для отправки подкреплений или для отступления войскам НАТО приходится пользоваться мостами, которые редко могут выдерживать вес более 55 тонн.
Милости просим
Вчера, 16:03
Милости просим
Так, подчеркивает издание, весящему более 60 тонн танку M1 Abrams и его "собратьям" по Североатлантическому альянсу — британскому Challanger II, немецкому Leopard II и даже французскому Leclerc — будет опасно пользоваться многими мостами в самых ключевых местах.
Поясняется, что мосты в Восточной Европе во время холодной войны строились таким образом, чтобы выдерживать 45-тонные советские танки. И несмотря на "некоторые возможности" американских инженерных войск наводить мосты под огнем, эти возможности слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной из крупных восточноевропейских рек, заключает автор статьи.
Танк КВ-1
5 февраля, 02:32
National Interest назвал советские танки КВ "катастрофой"
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Восточная ЕвропаAMX-56 "Леклерк"НАТОЛеопард-2M1 AbramsЧелленджер-2РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
когда это Россия сильная стала? Телик смотри меньше. Какая может быть армия если нет экономики? Трусы не шьём, а он воевать вздумал...
10 февраля, 09:04
Вячеслав
7351032212194
Скоро будет проще американцам, Беларусь перейдёт на сторону США, 700 км до Москвы
10 февраля, 05:43
Mix Stream
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