Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Калви

Под домашним арестом также находятся экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка "Восточный" по инвестициям Александр Цакунов, а в СИЗО - партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря 2019 года следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.