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Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Калви
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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Калви

03:58 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит в понедельник ходатайство следователя о продлении до мая срока домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда Филиппу Дельпалю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Следствие просит продлить срок действия меры пресечения обоим фигурантам до 13 мая.
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Также в понедельник суд рассмотрит жалобу на продление ареста их имущества.
Под домашним арестом также находятся экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка "Восточный" по инвестициям Александр Цакунов, а в СИЗО - партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря 2019 года следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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Майкл КалвиСледственный комитет РФПроисшествия
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