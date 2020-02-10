Источник сообщил об изменении срока запуска спутника "Ресурс-П"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запуск четвёртого спутника дистанционного зондирования Земли Запуск четвёртого спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" , планировавшийся в конце 2020 года, перенесён на 2021 год из-за задержки в его производстве, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В апреле 2019 года гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов сообщил, что старт "Ресурса-П" номер 4 намечается в конце 2020 года.

"Планировавшийся в ноябре 2020 года запуск четвёртого спутника "Ресурс-П" отложен на 2021 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это связано с задержками в производстве космического аппарата.

"Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Ранее сообщалось, что спутник "Ресурс-П" номер 4 планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.

В настоящее время в орбитальной группировке по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет.