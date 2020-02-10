Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-10T03:45+0300
https://ria.ru/20200210/1564469189.html
Источник сообщил об изменении срока запуска спутника "Ресурс-П"
https://cdn24.img.ria.ru/images/153266/44/1532664469_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b94b9c06a53bf3c1a044a91d0d79849.jpg
РИА Новости

Источник сообщил об изменении срока запуска спутника "Ресурс-П"

03:45 10.02.2020
955
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМакет космического аппарата "Ресурс-П"
Макет космического аппарата Ресурс-П
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Макет космического аппарата "Ресурс-П". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запуск четвёртого спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", планировавшийся в конце 2020 года, перенесён на 2021 год из-за задержки в его производстве, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В апреле 2019 года гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов сообщил, что старт "Ресурса-П" номер 4 намечается в конце 2020 года.
"Планировавшийся в ноябре 2020 года запуск четвёртого спутника "Ресурс-П" отложен на 2021 год", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это связано с задержками в производстве космического аппарата.
Финальная часть производства ракеты-носителя Союз-2. Установка кронштейнов в межбаковом отсеке
30 ноября 2019, 15:38Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" показал кадры финальной сборки ракет "Союз-2"
В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее сообщалось, что спутник "Ресурс-П" номер 4 планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.
В настоящее время в орбитальной группировке по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет.
"Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока - в 2017 году. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению с 2017 года и находится на исследовании главного конструктора.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс
9 февраля, 04:25Хочу стать космонавтом
Источник сообщил, когда следующий корабль "Прогресс" полетит к МКС
320113
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомРКЦ "Прогресс"Ресурс-П (космический аппарат)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Вспышка на Солнце
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Американская ракета-носитель Antares
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Ракета-носитель Antares на стартовой площадке
Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
Иранская ракета-носитель Симорг
В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Федор
Робота "Федора" на МКС научили вытирать "пот" полотенцем
Запуск ракеты-носителя Н2А
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс
Источник сообщил, когда следующий корабль "Прогресс" полетит к МКС
Платформа для запуска ракет в рамках программы Морской старт в Тихом океане
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми
Иранский министр назвал причины неудачного запуска спутника
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Индийские кандидаты на пилотируемый полет начали тренировки в России
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
СМИ узнали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Международная космическая станция
Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Логотип НАСА
Администрация Трампа предложила увеличить бюджет НАСА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
01:16Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек
Лента новостейМолния