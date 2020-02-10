В Египте военные ликвидировали десять подозреваемых в терроризме

"Сотрудники вооруженных сил смогли предотвратить террористическое нападение на один из постов сил безопасности на севере Синайского полуострова и убить 10 террористов. Силы безопасности также уничтожили принадлежащий им автомобиль. В результате перестрелки также были ранены и погибли семеро военнослужащих", - сказал армейский представитель.