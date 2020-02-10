Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T03:38+0300
https://ria.ru/20200210/1564469163.html
В Египте военные ликвидировали десять подозреваемых в терроризме
https://cdn23.img.ria.ru/images/105456/35/1054563578_0:102:2500:1508_1036x0_80_0_0_9654297ae41a449bcdce9edaaf846dd3.jpg
РИА Новости

В Египте военные ликвидировали десять подозреваемых в терроризме

03:38 10.02.2020
303
© AP Photo / Amr NabilВоеннослужащий египетской армии
Военнослужащий египетской армии
© AP Photo / Amr Nabil
Военнослужащий египетской армии. Архивное фото
ДОХА, 10 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Египта предотвратили попытку террористического нападения на один из постов сил безопасности на севере Синайского полуострова и уничтожили 10 человек, подозреваемых в террористической деятельности, пострадали и убиты семеро военных, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя армии Египта.
"Сотрудники вооруженных сил смогли предотвратить террористическое нападение на один из постов сил безопасности на севере Синайского полуострова и убить 10 террористов. Силы безопасности также уничтожили принадлежащий им автомобиль. В результате перестрелки также были ранены и погибли семеро военнослужащих", - сказал армейский представитель.
По его словам, в настоящее время в районе инцидента идет зачистка местности и поиск других террористов.
Египетские войска осуществляют патрулирование местности на севере Синайского полуострова
4 ноября 2019, 15:58
Египетские ВС заявили о ликвидации более 80 боевиков на Синае
300001
Обсудить 0
Синайский полуостровЕгипетВ мире
Рекомендуем
Израильские истребители F-16
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из Газы
Боевики Сирийской свободной армии
СМИ: радикалы хотели спровоцировать столкновения армий Турции и Сирии
Столица Судана город Хартум
Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа
Йемен
Судан решил вывести войска из Йемена
Вид на Каир, Египет
В Египте назвали сроки переезда министерств в Новую столицу
Столица Судана Хартум
В Судане прокомментировали вопрос о нормализации отношений с Израилем
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта заявил о нарушении консенсуса по Ливии
Столица Судана Хартум
Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
Иранская ракета-носитель Симорг
В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
Андрей Келин
Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
Самолет Ан-30
США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
Снегопад в Вашингтоне
СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
01:16Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек
Лента новостейМолния