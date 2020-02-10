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В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа
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РИА Новости

В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа

03:24 10.02.2020 (обновлено: 10:30 10.02.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. В юго-западной китайской провинции Сычуань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N6, случаев заражения человека пока не выявлено, сообщает Министерство сельского хозяйства страны.
Уточняется, что инцидент произошел на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.
Сообщается, что на ферме были 2,497 тысячи домашних птиц, из них 1,84 тысячи заразились и погибли.
После возникновения эпидемии местные власти приняли необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.
Ранее Министерство сельского хозяйства КНР сообщало о вспышке птичьего гриппа H5N1 на одном из сельхозпредприятий в районе Шуанцин города Шаоян провинции Хунань. Тогда 4,5 тысячи птиц заразились и погибли, а для предотвращения распространения эпидемии были уничтожены еще более 17,8 тысячи домашних птиц.
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
4 февраля, 19:59
В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
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СычуаньКитайВ мире
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