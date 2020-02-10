В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа

ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. В юго-западной китайской провинции Сычуань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N6, случаев заражения человека пока не выявлено, сообщает Министерство сельского хозяйства страны. В юго-западной китайской провинциизарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N6, случаев заражения человека пока не выявлено, сообщает Министерство сельского хозяйства страны.

Уточняется, что инцидент произошел на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.

Сообщается, что на ферме были 2,497 тысячи домашних птиц, из них 1,84 тысячи заразились и погибли.

После возникновения эпидемии местные власти приняли необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.