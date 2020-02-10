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В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
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РИА Новости

В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту

02:55 10.02.2020
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© Фото : Ministry of Defence of IranИранская ракета-носитель "Симорг"
Иранская ракета-носитель Симорг
© Фото : Ministry of Defence of Iran
Иранская ракета-носитель "Симорг". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Иран попробует вывести спутник "Зафар" на орбиту в мае-июне, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
Министр заявил об этом после того, как в воскресенье вечером осуществил пуск ракеты-носителя "Симорг" со спутником "Зафар", однако аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость.
"Запуск спутника "Зафар-2", возможно, будет осуществлен в месяце хордад (в григорианском календаре соответствует 22 мая – 21 июня - ред.)", - приводятся слова министра на официальном сайте ведомства.
По словам министра, в ведении которого находится, в том числе, разработка спутников, сам запуск был успешным, хотя попытка вывести спутник на орбиту не увенчалась успехом.
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"Сейчас мы стали как никогда ближе к успеху", - добавил Азари Джахроми. Он также на своей странице в Twitter пообещал в скором времени провести запуск спутник "Нахид".
В сообщении ведомства отмечается, что спутник упал в Индийский океан.
В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.
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