Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T03:08+0300
https://ria.ru/20200210/1564468852.html
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564312310_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_77311792215fb9d5825728d40fe83199.jpg
РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

02:52 10.02.2020 (обновлено: 03:08 10.02.2020)
471
© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально сообщалось о более чем 37,1 тысячи заболевших и 811 умерших.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"По состоянию на полночь 9 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 40171 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 35982 человека (6484 человек находится в тяжелом состоянии), 3281 человек выписан из больниц и 908 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета.
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Вчера, 20:10
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Отдельно в Гонконге выявлены 36 случаев заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).
В настоящее время еще более 187,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
За последние сутки выявлены 3062 новых случая заражения, из больниц за сутки выписали 632 человека, скончались 97 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 296 человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
103201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
Самолет авиакомпании Победа
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Иранская ракета-носитель Симорг
В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа
Банкомат
"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Столица Судана город Хартум
Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
ВОЗ отправила в Китай группу экспертов из-за коронавируса
Американская ракета-носитель Antares
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
Китай выделил около 10,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
Лента новостейМолния