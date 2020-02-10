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"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
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РИА Новости

"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами

02:36 10.02.2020
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© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат
© Flickr / Leonardo Franko
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Отмечается, что вечером 12 октября 2018 года злоумышленникам удалось через банкоматы Сбербанка в четырех точках Красноярска пополнить свои счета "билетами банка Сувенир" номиналом в пять тысяч "дублей". Таким образом они похитили у кредитной организации порядка три миллиона рублей.
Эти средства тут же снимали со счетов, причем в Кургане, который находится в двух тысячах километрах. Это вызвало подозрение у системы информбезопасности Красноярского отделения ПАО "Сбербанк России".
Издание добавляет, что после вскрытия банкоматов, в которых внесли фальшивки, и проведения экспертизы установлено, что афера удалась из-за металлизированной защитной полосы, которую мошенники наклеили на определенное место на каждой из игрушечных купюр.
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Сбербанк РоссииКрасноярский крайКурганРоссияКрасноярскПроисшествия
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