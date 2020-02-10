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2020-02-10T02:35+0300
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Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
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РИА Новости

Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования

02:04 10.02.2020 (обновлено: 02:35 10.02.2020)
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© AP Photo / NASA / Bill IngallsРакета-носитель Antares на стартовой площадке
Ракета-носитель Antares на стартовой площадке
© AP Photo / NASA / Bill Ingalls
Ракета-носитель Antares на стартовой площадке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Пуск ракеты-носителя Antares c грузовым кораблем Cygnus для МКС был отменен из-за поступления нештатных данных от наземного оборудования на стартовой площадке, сообщила ведущая прямой трансляции НАСА.
По ее словам, это подтвердили официальные представители владельца ракеты и корабля — компании Northrop Grumman. Новой даты запуска пока нет.
Запуск, намеченный на 16.44 (01.44 мск 10 февраля), отменили за две минуты до старта.
Корабль должен доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
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Как ранее сообщал журналистам менеджер отдела НАСА по управлению отправками грузов на МКС Вен Фенг, для находящихся на станции должны были отправить свежие овощи и фрукты, а также впервые твердые сыры: чеддар и испанский манчего. Их получилось включить в списки благодаря тому, что осталось немного неиспользованного места.
Среди оборудования для научных целей был электронный микроскоп, позволяющий получать данные о физических характеристиках материала и его составе. Его собирались опробовать для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования: ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.
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Хочу стать космонавтомAntaresМеждународная космическая станция (МКС)CygnusНАСА
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