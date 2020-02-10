Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования

По ее словам, это подтвердили официальные представители владельца ракеты и корабля — компании Northrop Grumman. Новой даты запуска пока нет.

Среди оборудования для научных целей был электронный микроскоп, позволяющий получать данные о физических характеристиках материала и его составе. Его собирались опробовать для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования: ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.