Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном

ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Посол РФ в Лондоне Андрей Келин констатирует, что отношения между Россией и Великобританией в последнее время, по крайней мере, перестали ухудшаться.

"Если говорить о дипломатическом диалоге в более широком смысле, то здесь есть проблески. Владимир Путин (президент РФ – ред.) кратко встретился с премьер-министрами Терезой Мэй и Борисом Джонсоном. За последние несколько месяцев Москву посетили советник премьер-министра по международным вопросам, политдиректор британского МИД, спецпредставитель по Сирии, координатор по Арктике и Антарктике. Обе страны назначили новых послов: моя коллега Дебора Броннерт уже вручила президенту России верительные грамоты; мне эта процедура предстоит в ближайшее время. Так что отношения во всяком случае перестали ухудшаться", - сказал посол в интервью "Комсомольской правде" , отвечая на вопрос о том, есть ли надежда на потепление в двусторонних отношениях.

По мнению главы диппредставительства, России и Великобритании, несмотря на политические трудности, удалось сохранить "несущую конструкцию" отношений — бизнес и культуру.

"Что же касается культуры и вообще отношений между людьми, то все эти годы у нас продолжались гастроли, выставки, прошел совместный Год науки и образования, сейчас продолжается Год музыки. Это реальная ткань отношений между народами двух стран. Наверное, здесь и нужно искать отправные точки для улучшения связей в политической области", - указал посол.