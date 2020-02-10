Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T01:55+0300
https://ria.ru/20200210/1564468572.html
Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
https://cdn21.img.ria.ru/images/151016/13/1510161310_0:164:1200:839_1036x0_80_0_0_2544a79d343041119e720921a859aced.jpg
РИА Новости

Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном

01:55 10.02.2020
114
© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин констатирует, что отношения между Россией и Великобританией в последнее время, по крайней мере, перестали ухудшаться.
"Если говорить о дипломатическом диалоге в более широком смысле, то здесь есть проблески. Владимир Путин (президент РФ – ред.) кратко встретился с премьер-министрами Терезой Мэй и Борисом Джонсоном. За последние несколько месяцев Москву посетили советник премьер-министра по международным вопросам, политдиректор британского МИД, спецпредставитель по Сирии, координатор по Арктике и Антарктике. Обе страны назначили новых послов: моя коллега Дебора Броннерт уже вручила президенту России верительные грамоты; мне эта процедура предстоит в ближайшее время. Так что отношения во всяком случае перестали ухудшаться", - сказал посол в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос о том, есть ли надежда на потепление в двусторонних отношениях.
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
7 февраля, 18:12
Российский посол оценил вероятность введения Британией новых санкций
По мнению главы диппредставительства, России и Великобритании, несмотря на политические трудности, удалось сохранить "несущую конструкцию" отношений — бизнес и культуру.
"Что же касается культуры и вообще отношений между людьми, то все эти годы у нас продолжались гастроли, выставки, прошел совместный Год науки и образования, сейчас продолжается Год музыки. Это реальная ткань отношений между народами двух стран. Наверное, здесь и нужно искать отправные точки для улучшения связей в политической области", - указал посол.
"Но следует сказать и о том, что после Brexit Британии предстоит заново определять свое место в мире, искать новых партнеров. А Россия — не только перспективный партнер сама по себе, но и мост к обширному евразийскому пространству", - добавил Келин.
Сторонница Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
6 февраля, 15:34
В МИД РФ оценили возможность "перезагрузки" с Британией после Brexit
100003
Обсудить 1
Андрей КелинВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Лавров объяснил, из-за кого Киев отказался от полного развода сил
Столица Судана Хартум
Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
Американская ракета-носитель Antares
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров оценил заявления Киева об альтернативах Минским соглашениям
Столица Судана город Хартум
Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
Самолет Ан-30
США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган поздравил Алиева с победой на парламентских выборах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
МБР тяжёлого класса Сармат
Лавров рассказал, какие типы оружия Москва готова включить в новый СНВ
Снегопад в Вашингтоне
СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
Лента новостейМолния