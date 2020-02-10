Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Среди оборудования для научных целей, которое должно было отправиться к МКС, был электронный микроскоп, позволяющий получать данные о физических характеристиках материала и его составе. Его собирались опробовать для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования: ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.