Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
Как ранее сообщал журналистам менеджер отдела НАСА по управления отправками грузов на МКС Вен Фенг, для находящихся на станции должны были отправить свежие овощи и фрукты, а также впервые твердые сыры: чеддар и испанский манчего. Последние получилось включить в списки благодаря тому, что осталось немного неиспользованного места.
Среди оборудования для научных целей, которое должно было отправиться к МКС, был электронный микроскоп, позволяющий получать данные о физических характеристиках материала и его составе. Его собирались опробовать для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования: ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.