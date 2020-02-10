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2020-02-10T01:57+0300
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Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
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РИА Новости

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

01:49 10.02.2020 (обновлено: 01:57 10.02.2020)
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© NASA / Bill IngallsАмериканская ракета-носитель Antares
Американская ракета-носитель Antares
© NASA / Bill Ingalls
Американская ракета-носитель Antares. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
Как ранее сообщал журналистам менеджер отдела НАСА по управления отправками грузов на МКС Вен Фенг, для находящихся на станции должны были отправить свежие овощи и фрукты, а также впервые твердые сыры: чеддар и испанский манчего. Последние получилось включить в списки благодаря тому, что осталось немного неиспользованного места.
Среди оборудования для научных целей, которое должно было отправиться к МКС, был электронный микроскоп, позволяющий получать данные о физических характеристиках материала и его составе. Его собирались опробовать для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования: ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.
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Хочу стать космонавтомAntaresМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСА
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