В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 871, сообщает региональный комитет здравоохранения.
В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 29631 человек. Из больниц были выписаны 1795 пациентов.
В провинции были зафиксированы 2618 новых случаев заражения, из которых 1921 в городе Ухань, эпицентре распространения коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса