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В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
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РИА Новости

В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека

01:23 10.02.2020 (обновлено: 01:26 10.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 871, сообщает региональный комитет здравоохранения.
В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 29631 человек. Из больниц были выписаны 1795 пациентов.
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В провинции были зафиксированы 2618 новых случаев заражения, из которых 1921 в городе Ухань, эпицентре распространения коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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