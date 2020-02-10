Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией

АДДИС-АБЕБА, 10 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Переходное правительство Переходное правительство Судана готово возобновить переговоры с Россией по ранее заключенным между двумя странами экономическим соглашениям, однако детали пока не обсуждало, заявил в интервью РИА Новости представитель суданского кабмина, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад.

По словам министра, в Судане считают, что "отношения с РФ могут быть очень позитивными". Он отметил, что "заботы, связанные с переходным периодом, привели к тому, что Судан не был активен в международных делах", но Хартум "хочет развивать отношения с Россией".

"Большая тема для наших бесед — это инвестиции, торговые связи. Думаю, что они будут выгодны для обеих сторон. Нынешнее правительство ничего не имеет против возобновления переговоров для развития отношений и открытия возможностей для инвестиций", - заявил Фейсал Мухаммад.

Министр добавил, что переходное правительство Судана "пока не обсуждало детали" заключенных с Россией ранее соглашений в экономической сфере.