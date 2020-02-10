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Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
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РИА Новости

Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией

01:22 10.02.2020
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CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
АДДИС-АБЕБА, 10 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Переходное правительство Судана готово возобновить переговоры с Россией по ранее заключенным между двумя странами экономическим соглашениям, однако детали пока не обсуждало, заявил в интервью РИА Новости представитель суданского кабмина, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад.
По словам министра, в Судане считают, что "отношения с РФ могут быть очень позитивными". Он отметил, что "заботы, связанные с переходным периодом, привели к тому, что Судан не был активен в международных делах", но Хартум "хочет развивать отношения с Россией".
"Большая тема для наших бесед — это инвестиции, торговые связи. Думаю, что они будут выгодны для обеих сторон. Нынешнее правительство ничего не имеет против возобновления переговоров для развития отношений и открытия возможностей для инвестиций", - заявил Фейсал Мухаммад.
Министр добавил, что переходное правительство Судана "пока не обсуждало детали" заключенных с Россией ранее соглашений в экономической сфере.
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Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле 2019 года в стране произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года.
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