США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США и Украина в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией России с 10 по 14 февраля, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - сообщил изданию начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
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По его словам, в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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