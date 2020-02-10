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2020-02-10T01:16+0300
https://ria.ru/20200210/1564468256.html
США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
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РИА Новости

США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией

01:16 10.02.2020
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© Фото : Дима СергиенкоСамолет Ан-30
Самолет Ан-30
© Фото : Дима Сергиенко
Самолет Ан-30. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США и Украина в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией России с 10 по 14 февраля, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - сообщил изданию начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
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По его словам, в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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Возможны любые провокации. Военный эксперт о желании США выйти из ДОНМИД РФ прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН). В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок поделился своим мнением по этому вопросу, напомнив о масштабной передислокации американских военных и техники в Европу.
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Договор по открытому небуРоссияСШАУкраинаБезопасностьВ мире
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