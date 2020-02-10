СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Администрация США предложит в понедельник проект федерального бюджета на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября. В документе предусмотрят увеличение оборонных расходов с 738 до 740,5 миллиарда долларов и сохранение прежней помощи Украине , пишет в воскресенье Wall Street Journal

Общий объем федерального бюджета составит 4,8 триллиона долларов.

Значительное увеличение финансирования ожидает НАСА — рост составит 12%, что отражает поставленную президентом Дональдом Трампом задачу высадки американских астронавтов на Луну к 2024 году, пишет газета. На 19% предложено увеличить расходы на нужды Национальной администрации по ядерной безопасности, на 13% — министерства по делам ветеранов, на 3% — министерства внутренней безопасности.

При этом на 21% планируется снизить финансирование помощи за рубежом, что отражает курс администрации на сокращение таких расходов. При этом помощь Украине останется на прежнем уровне. Уже несколько лет по линии Пентагона она составляет 250 миллионов долларов. Как заявлял ранее украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко, с учетом помощи по линии госдепартамента в 2020 году Киев должен получить от США в общей сложности 698 миллионов долларов.

Для сравнения, на 26% будет предложено урезать бюджет Агентства охраны окружающей среды, сказано в статье, на 15% — министерства жилищного и городского развития. Экономить также предполагается на изменении ценообразования для лекарств в рамках программы медицинского страхования Medicare и ряде других социальных позиций.