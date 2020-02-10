Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мошенники , занимающиеся хищением денег со счетов россиян, начали пользоваться новой схемой, пишет газета " Известия " со ссылкой на экспертов и представителей Банка России и кредитных организаций.

Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о получении заявления на закрытие счета, после чего спрашивают о том, в каком отделении и когда клиент хочет провести эту операцию.

Далее, когда гражданин говорит, что такого заявления от него не было, ему предлагают "спасти" средства с помощью их перевода на "безопасный счет".

Как сообщили изданию в Центробанке и кредитных организациях, им эта схема мошенничества уже известна.

"Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет", — пояснил собеседник газеты.