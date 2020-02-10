Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мошенники, занимающиеся хищением денег со счетов россиян, начали пользоваться новой схемой, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей Банка России и кредитных организаций.
Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о получении заявления на закрытие счета, после чего спрашивают о том, в каком отделении и когда клиент хочет провести эту операцию.
Далее, когда гражданин говорит, что такого заявления от него не было, ему предлагают "спасти" средства с помощью их перевода на "безопасный счет".
Как сообщили изданию в Центробанке и кредитных организациях, им эта схема мошенничества уже известна.
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"Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет", — пояснил собеседник газеты.
Чтобы избежать кражи средств со счета, эксперты рекомендуют не сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из SMS-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-код и срок действия карты.
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