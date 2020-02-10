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2020-02-10T00:27+0300
https://ria.ru/20200210/1564467791.html
Лавров объяснил, из-за кого Киев отказался от полного развода сил
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РИА Новости

Лавров объяснил, из-за кого Киев отказался от полного развода сил

00:27 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Украинская делегация на Нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения по настоянию США, поддержание конфликта в Донбассе отвечает геополитическим интересам Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском" саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон", - заявил министр в интервью "Российской газете".

"Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США, с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство", - добавил он.
Лавров рассказал, что в качестве аргумента для отказа от разведения сил по всей линии Киев привел подсчеты, согласно которым этот процесс занял бы 10-15 лет.
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"По его (украинского президента Владимира Зеленского) словам, в Станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет. Достаточно странная логика. Потому что, если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить", - заявил министр.
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