Лавров объяснил, из-за кого Киев отказался от полного развода сил

"Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском" саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон", - заявил министр в интервью "Российской газете".