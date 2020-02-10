Лавров объяснил, из-за кого Киев отказался от полного развода сил

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Украинская делегация на Нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения по настоянию США, поддержание конфликта в Донбассе отвечает геополитическим интересам Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском" саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон", - заявил министр в интервью "Российской газете".
"Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США, с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство", - добавил он.
Лавров рассказал, что в качестве аргумента для отказа от разведения сил по всей линии Киев привел подсчеты, согласно которым этот процесс занял бы 10-15 лет.
22 декабря 2019, 15:24Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
"По его (украинского президента Владимира Зеленского) словам, в Станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет. Достаточно странная логика. Потому что, если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить", - заявил министр.
22 декабря 2019, 15:39Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"