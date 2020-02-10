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2020-02-10T00:13+0300
https://ria.ru/20200210/1564467640.html
Лавров рассказал, какие типы оружия Москва готова включить в новый СНВ
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РИА Новости

Лавров рассказал, какие типы оружия Москва готова включить в новый СНВ

00:13 10.02.2020
2017
© Фото : Минобороны РФМБР тяжёлого класса "Сармат"
МБР тяжёлого класса Сармат
© Фото : Минобороны РФ
МБР тяжёлого класса "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва готова обсуждать учет в следующем договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) новых типов своих вооружений, но тогда США и другие западные страны должны поступить так же и не развивать аналогичное оружие, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.

"Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".

"Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года (СНВ-3), но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать. Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений", - добавил министр.
Он пояснил, что эти обстоятельства были в первую очередь связаны с развалом договора о противоракетной обороне (в 2002 году, после выхода из него США) - и сейчас "обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", считает Лавров.
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По словам министра, помимо противоракетной обороны, это и набравшая обороты американская концепция "быстрого глобального удара", которая предполагает использование неядерных стратегических вооружений. Сюда же необходимо отнести уже официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению оружия в космос, сказал Лавров.
"Кстати, об этом объявили не только американцы, но и французы. Они это сделали в достаточно обтекаемом виде, но мы пытаемся через наш диалог понять, что имеется в виду под новой французской космической доктриной... Там много что происходит",- сказал глава российского МИД.
"Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет", - резюмировал министр.
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АвангардСармат (ракета)Договор СНВ-3Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАБезопасностьВ мире
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