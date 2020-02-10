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Скандал в Тюрингии: демократия и "Альтернатива" — для Германии
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РИА Новости

Скандал в Тюрингии: демократия и "Альтернатива" — для Германии

08:00 10.02.2020
17077
© AP Photo / DPA/ Gregor FischerСторонники партии "Альтернатива для Германии"
Сторонники партии Альтернатива для Германии
© AP Photo / DPA/ Gregor Fischer
Сторонники партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
В субботу по просьбе (или скорее даже требованию) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подал в отставку уполномоченный правительства Германии по делам восточных земель Кристиан Хирте. А за несколько часов до этого об отставке официально объявил избранный на днях премьер-министр Тюрингии Томас Кеммерих. Хотя о неизбежности данного шага его партия — Свободная демократическая — сообщила еще раньше.
Таковы промежуточные итоги скандала, разразившегося в Германии на прошедшей неделе. Промежуточные — поскольку политический кризис продолжается, а для его преодоления звучат призывы к роспуску регионального парламента и новым выборам.
Хук с ультраправа. АдГ захватила власть в Тюрингии
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Хук с ультраправа. АдГ захватила власть в ТюрингииАдГ в Тюрингии разыграла комбинацию креативную по мысли и красивую по исполнению. Сделала своим джокером легионера. Уж на что Меркель на коалиционных переговорах собаку съела, и та поперхнулась.
Даже далекий от немецких реалий человек заподозрит, что виновником возникшей сумятицы в политике федеративной республики в очередной раз стала "Альтернатива для Германии", — и окажется абсолютно прав.
Все началось еще в октябре с сюрприза, который преподнесли политическому истеблишменту региональные выборы в Тюрингии. На них нерукопожатно-маргинальная АдГ заняла второе место, получив 23,4 процента, или 22 места, в парламенте земли. На первом месте — партия "Левые", а христианские демократы Ангелы Меркель — только на третьем (21,8 процента). Еще три организации (социал-демократы, "зеленые" и те самые свободные демократы) поделили между собой остальное.
Причем общий расклад голосов получился таким, что сразу было ясно: трудностей с формированием правящей коалиции и избранием главы правительства не избежать. Ситуация усугублялась тем, что с АдГ принципиально не имеет дела ни одна из мейнстримных политических сил ФРГ.
Так что выборы премьер-министра федеральной земли в парламенте шли по сложной многотуровой процедуре, которая недвусмысленно и неуклонно вела к переизбранию на этот пост представителя "Левых" Бодо Рамелова, занимающего должность с 2014 года.
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Однако в третьем туре внезапно что-то пошло не так: вопреки всем ожиданиям, с перевесом в один голос победил Томас Кеммерих. Стоит уточнить, что его партия — либеральная в классическом понимании этого слова. Ратует за свободный рынок, уменьшение госрегулирования и так далее, а на выборах в Тюрингии набрала всего пять процентов.
Голосование в парламенте было тайным, но вычислить, откуда Кеммериху чудесным образом прилетело больше двух десятков бюллетеней, проблем не составило: его дружно поддержала фракция "Альтернативы для Германии".
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По заявлению Меркель, это было "плохим днем для демократии" и произошло "вразрез с ценностями и убеждениями ХДС". Еще до того как стало известно об отставке, канцлер призвала отменить результаты голосования. А упомянутому Кристиану Хирте пришлось покинуть пост уполномоченного правительства, поскольку он неосмотрительно поздравил победителя в твиттере.
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Сам краткосрочный премьер назвал произошедшее "коварной уловкой АдГ", а его организация — "позорным пятном". Теперь главная цель СвДП — отмыться от подозрений в договоренностях с "Альтернативой" и доказать, что те поддержали Кеммериха с целью то ли разрушения замыслов по переизбранию Рамелова, то ли просто троллинга.
Кстати, именно свободные демократы продвигают идею новых выборов Тюрингии. Но у Берлина иное мнение. Меркель и "большая коалиция" считают, что необходимо просто провести повторное голосование на пост премьера.
Надо отдать должное опыту канцлера, которая видит опасности сложившегося положения и понимает, что на новых парламентских выборах, если их сейчас провести, у АдГ есть серьезные шансы улучшить результат. Слишком уж некрасиво выглядит вся эта история с окриком из столицы в глазах немалой части немецкого общества, включая многих из тех, кому совершенно не близка идеология "Альтернативы".
Тут, конечно, возникает очень удобный повод обличить лицемерие германской политической системы, только притворяющейся демократической, а на деле управляемой директивно из Берлина. Проблема в том, что ситуация обстоит еще сложнее — и хуже.
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Наивные представления об абсолютности демократии на Западе сохраняют в наши дни немногие. Большинство людей вполне осознают, что на самом деле государственное устройство западных государств представляет собой скорее эффективный механизм управления обществом, за голоса которого конкурируют между собой политические силы, встроенные в систему и работающие на ее стабильность.
В то же время в последние годы в привычной конструкции все чаще происходят сбои. Прежде глубоко маргинальные темы и политические организации набирают столь серьезную общественную поддержку, что их невозможно игнорировать. В континентальной Европе правые партии ныне регулярно добиваются серьезного успеха на выборах, хотя еще десять-пятнадцать лет назад каждый подобный случай воспринимался как единичное ЧП мирового уровня.
Но есть примеры еще более непростые, в частности в Штатах с Трампом, когда выбор граждан породил настолько тяжелый кризис внутри самой системы, что остается только наблюдать и делать ставки, сможет ли она справиться с вызовом в рамках конституционной процедуры.
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Тем не менее этот процесс отражает важное достоинство западной демократии: она осознает пределы манипуляции общественным мнением и работы по привычным схемам. Если эти пределы достигаются (обычно как раз в виде неожиданных и скандальных результатов выборов), система начинает работать с прежде маргинальными силами и темами, встраивая их в себя. Потому что игнорирование позиции значимой части общества грозит неприятными и даже опасными последствиями. Проще инкорпорировать бывших "изгоев", смягчив их радикализм и превратив в системную силу, способствующую общей стабильности.
Ситуация вокруг АдГ показывает, что именно этот механизм демократии в Германии не работает, что явно связано с национальной травмой нацизма, когда любой намек на правые и националистические темы автоматически вызывает реакцию "держать и не пущать". В данном случае это приняло форму политического табу на сотрудничество с "Альтернативой".
Такой механизм маргинализации политической силы вполне мог бы сработать, если бы были реальные перспективы, что проблема сама собой рассосется и партия потеряет симпатии электората. Загвоздка в том, что вероятность такого развития событий невелика. Наоборот, общественная поддержка АдГ продолжает набирать обороты — просто потому, что темы, о которых она говорит, сохраняют актуальность.
Целенаправленное и, по сути, официальное превращение партии с серьезной электоральной базой в прокаженного, вокруг которого сформирована зона отчуждения, оскорбляет не столько саму организацию, сколько граждан, отдавших за нее свои голоса.
А это очень опасный путь для государства.
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Обсудить 16
Альтернатива для Германии (партия)ТюрингияГерманияАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
АдГ является маргинальной, т.к. получает финансирование от российских властей. Всё остальное - производное. Вон с Ле ПЕн уже вышибальщики долгов, купившие её долги российским властям, требуют возврата 14 млн. евро.Подкуп не всегда даёт нужный результат.
10 февраля, 14:40
vv.brand.v
1200023
Конечно не может. Там демократия только для двух партий, демократов и республиканцев.
10 февраля, 10:01
АТАлександр Травкин_в блоке
1810000
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