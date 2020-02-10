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https://ria.ru/20200210/1564461179.html
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
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РИА Новости

Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести

08:00 10.02.2020 (обновлено: 11:34 10.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Как известно, среди достоинств президента США Дональда Трампа не фигурирует готовность прощать своих обидчиков, но американский лидер достаточно опытен в вопросах бизнеса и политики, чтобы знать о том, что месть должна совершаться вовремя и только в тех условиях, когда сам акт мести не будет создавать дополнительных проблем и рисков. Именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что "трамповская чистка" силовиков, была начата уже после того, как сам президент был полностью оправдан в процессе импичмента.
Первой жертвой зачистки врагов Трампа стал человек, которого без преувеличения можно считать (уже бывшим) самым влиятельным украинцем на планете: Александр Виндман. Подполковник Виндман — директор по европейским делам Совета национальной безопасности США — был не просто уволен, а уволен со скандалом. Как подчеркивает The New York Times, Виндман был буквальном смысле "выведен на улицу" из здания Белого дома под присмотром сотрудников службы безопасности. Оскандалившийся директор европейского направления Совета национальной безопасности США — это гордость украинской диаспоры и (уже бывший) влиятельный американский чиновник, который очень плотно контактировал с киевскими коллегами и имел репутацию "главного по Украине".
Шах и Митт. Сенат США сделал Трампа третьим, а его срок - вторым
6 февраля, 17:56Акценты
Шах и Митт. Сенат США сделал Трампа третьим, а его срок — вторымВ США такого еще не было, чтобы сенатор поддержал импичмент президента-однопартийца. Хотя было это у них всего трижды. И каждый раз удачно для того, против кого было. Но Трамп первый, кому после этого идти на второй.
Самому Виндману, как сообщают американские СМИ, несколько раз предлагали должность министра обороны Украины и именно к нему обращались за консультациями представители киевских властей, когда им нужно было "решать проблемы в Вашингтоне". Для дипломатических и лоббистских усилий официального Киева скандальное увольнение наиболее влиятельного представителя украинской диаспоры (который родился в УССР и откровенно гордился своим этническим происхождением) станет очень серьезной проблемой. Показательно, что Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, которому по странному стечению обстоятельств тоже удалось сделать головокружительную карьеру в американских силовых структурах и который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
© AP Photo / Julio CortezАлександр Виндман
Александр Виндман
© AP Photo / Julio Cortez
Александр Виндман
Дональд Трамп не особо скрывает, что это — именно месть за участие Виндмана в импичменте. Именно этот видный представитель украинской диаспоры решил дать показания против президента США в конгрессе и именно он был одним из тех, кто публично (ссылаясь в том числе на свое прямое участие в разработке американской политики на украинском направлении) обвинил Верховного главнокомандующего в том, что тот превысил свои полномочия и фактически шантажировал президента Украины Зеленского.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
6 февраля, 16:12
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Американский телеканал CNN описывает интересные эмоциональные аспекты отношения к уволенным силовикам и к послу США при Евросоюзе, который тоже выступил против президента:

"Президент Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей импичмента в пятницу <...>, — Виндмана и посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда. Советник Трампа заявил, что увольнения главных свидетелей импичмента должны были послать сигнал о том, что переход на сторону противников президента недопустим. "Это — промывка труб", — заявил CNN советник президента. "Это было необходимо", добавил он."

Трудно не заметить, что в этих комментариях (на тему "промывки") сквозит еще один сигнал — для тех представителей "глубинного государства", которые считают, что использование служебного положения внутри американской управленческой иерархии позволит им торпедировать внутриполитические и внешнеполитические инициативы президента. Второго импичмента не будет, Белый дом получил прививку от негативного пиара, и сейчас понятно, что Трамп готов снова и снова повторять свою коронную фразу "Ты — уволен!", которая стала его визитной карточкой еще во времена работы на американском развлекательном телешоу.
И Хуан с ним. Дональд Трамп все свое принес в конгресс
5 февраля, 17:55Акценты
И Хуан с ним. Дональд Трамп все свое принес в конгрессДемократы все еще не могли выпутаться из Айовы, когда Трамп в конгрессе уже демонстрировал разницу в классе. Они считать толком не умеют, а он легко приумножает все, что хоть немного, но выше нуля.
Стоит отметить, что в рамках медийной отработки скандальных увольнений журналисты, выступающие в поддержку уволенного директора по европейским делам Совета национальной безопасности, использовали хорошо знакомый российскому читателю (и вызывающий определенную оторопь и американского консервативного читателя) риторический прием, который сводится к формуле-вопросу "А нас-то за что?" Американское деловое издание Business Insider вышло под заголовком: "Александр Виндман считал, что не будет наказан за то, что говорил правду в Америке. Трамп доказал его неправоту... " В заявлении Дэвида Прессмана, адвоката уволенного подполковника, сказано: "Виндману приказали уйти из-за того, что он сказал правду. Его честь, его приверженность праву напугали сильных (мира сего. — Прим. ред.)".
Судя по реакции администрации Трампа, этот риторический прием не производит на республиканскую часть политического и медийного спектра никакого впечатления. Более того, нельзя исключать, что Виндман и его брат подверглись определенной дискриминации по национальному признаку — The New York Times сообщает, что несколько республиканских сенаторов специально обращались к президентской администрации с целью спасти от отставки посла США в Евросоюзе Сондленда.
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
7 февраля, 12:54Сказано в эфире
Эксперт об итогах кокусов в Айове: у Джо Байдена – проблемы Кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич победил на кокусах в штате Айова, считавшийся фаворитом Джо Байден только четвертый. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин прокомментировал этап президентской гонки.
При этом флагман американских СМИ дипломатично уточняет, что "сенаторы (республиканцы. — Прим. ред.) не выразили той же озабоченности по поводу подполковника Виндмана, которому союзники президента сочувствуют в меньшей степени."
Версия о том, что "трамповские чистки" ограничатся Вашингтоном, имела бы полное право на жизнь, если бы не один нюанс. Сенаторы-демократы выяснили, что Министерство финансов США уже передало документы о бизнесе семьи Джо Байдена на Украине Республиканской партии. Это вызвало истерику у некоторых демократов, которые справедливо видят в этом прелюдию будущих скандалов, связанных с украинской коррупцией высокопоставленных членов администрации Барака Обамы.
Судя по тому, что сенатское расследование по "украинскому бизнесу" администрации Обамы ведут руководители комитета по национальной безопасности и по финансам, у Дональда Трампа вполне могут появиться материалы, которые окажутся очень токсичными как для его американских оппонентов, так и для их друзей из Киева.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийШалость не удалась
Шалость не удалась
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шалость не удалась
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Обсудить 49
Александер ВиндманИмпичмент Дональда ТрампаМинистерство финансов СШАДональд ТрампЕвросоюзБарак ОбамаДжозеф БайденСШАУкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Таки да, братья Видман, как и Зеленский, настоящие украинцы! Не то что всякие кравчуки, кучмы да януковичи.
10 февраля, 08:57
ftfeshnik
901400028
ЗА что боролись - на то и напоролись! :) Вот и пускай между собой дерутся, а нас оставят хоть на время в покое!
10 февраля, 08:21
Alexey Markun
202111003
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