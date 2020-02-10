Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести

Как известно, среди достоинств президента США Дональда Трампа не фигурирует готовность прощать своих обидчиков, но американский лидер достаточно опытен в вопросах бизнеса и политики, чтобы знать о том, что месть должна совершаться вовремя и только в тех условиях, когда сам акт мести не будет создавать дополнительных проблем и рисков. Именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что "трамповская чистка" силовиков, была начата уже после того, как сам президент был полностью оправдан в процессе импичмента

Первой жертвой зачистки врагов Трампа стал человек, которого без преувеличения можно считать (уже бывшим) самым влиятельным украинцем на планете: Александр Виндман . Подполковник Виндман — директор по европейским делам Совета национальной безопасности США — был не просто уволен, а уволен со скандалом. Как подчеркивает The New York Times , Виндман был буквальном смысле "выведен на улицу" из здания Белого дома под присмотром сотрудников службы безопасности. Оскандалившийся директор европейского направления Совета национальной безопасности США — это гордость украинской диаспоры и (уже бывший) влиятельный американский чиновник, который очень плотно контактировал с киевскими коллегами и имел репутацию "главного по Украине".

Самому Виндману, как сообщают американские СМИ, несколько раз предлагали должность министра обороны Украины и именно к нему обращались за консультациями представители киевских властей, когда им нужно было "решать проблемы в Вашингтоне". Для дипломатических и лоббистских усилий официального Киева скандальное увольнение наиболее влиятельного представителя украинской диаспоры (который родился в УССР и откровенно гордился своим этническим происхождением) станет очень серьезной проблемой. Показательно, что Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, которому по странному стечению обстоятельств тоже удалось сделать головокружительную карьеру в американских силовых структурах и который работал в аппарате Совета национальной безопасности.

© AP Photo / Julio Cortez Александр Виндман © AP Photo / Julio Cortez Александр Виндман

Дональд Трамп не особо скрывает , что это — именно месть за участие Виндмана в импичменте. Именно этот видный представитель украинской диаспоры решил дать показания против президента США в конгрессе и именно он был одним из тех, кто публично (ссылаясь в том числе на свое прямое участие в разработке американской политики на украинском направлении) обвинил Верховного главнокомандующего в том, что тот превысил свои полномочия и фактически шантажировал президента Украины Зеленского.

Американский телеканал CNN описывает интересные эмоциональные аспекты отношения к уволенным силовикам и к послу США при Евросоюзе, который тоже выступил против президента:

"Президент Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей импичмента в пятницу <...>, — Виндмана и посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда. Советник Трампа заявил, что увольнения главных свидетелей импичмента должны были послать сигнал о том, что переход на сторону противников президента недопустим. "Это — промывка труб", — заявил CNN советник президента. "Это было необходимо", добавил он."

Трудно не заметить, что в этих комментариях (на тему "промывки") сквозит еще один сигнал — для тех представителей "глубинного государства", которые считают, что использование служебного положения внутри американской управленческой иерархии позволит им торпедировать внутриполитические и внешнеполитические инициативы президента. Второго импичмента не будет, Белый дом получил прививку от негативного пиара, и сейчас понятно, что Трамп готов снова и снова повторять свою коронную фразу "Ты — уволен!", которая стала его визитной карточкой еще во времена работы на американском развлекательном телешоу.

Стоит отметить, что в рамках медийной отработки скандальных увольнений журналисты, выступающие в поддержку уволенного директора по европейским делам Совета национальной безопасности, использовали хорошо знакомый российскому читателю (и вызывающий определенную оторопь и американского консервативного читателя) риторический прием, который сводится к формуле-вопросу "А нас-то за что?" Американское деловое издание Business Insider вышло под заголовком: " Александр Виндман считал, что не будет наказан за то, что говорил правду в Америке. Трамп доказал его неправоту... " В заявлении Дэвида Прессмана, адвоката уволенного подполковника, сказано: "Виндману приказали уйти из-за того, что он сказал правду. Его честь, его приверженность праву напугали сильных (мира сего. — Прим. ред.)".

Судя по реакции администрации Трампа, этот риторический прием не производит на республиканскую часть политического и медийного спектра никакого впечатления. Более того, нельзя исключать, что Виндман и его брат подверглись определенной дискриминации по национальному признаку — The New York Times сообщает, что несколько республиканских сенаторов специально обращались к президентской администрации с целью спасти от отставки посла США в Евросоюзе Сондленда.

При этом флагман американских СМИ дипломатично уточняет, что "сенаторы (республиканцы. — Прим. ред.) не выразили той же озабоченности по поводу подполковника Виндмана, которому союзники президента сочувствуют в меньшей степени."

Версия о том, что "трамповские чистки" ограничатся Вашингтоном, имела бы полное право на жизнь, если бы не один нюанс. Сенаторы-демократы выяснили, что Министерство финансов США уже передало документы о бизнесе семьи Джо Байдена на Украине Республиканской партии. Это вызвало истерику у некоторых демократов, которые справедливо видят в этом прелюдию будущих скандалов, связанных с украинской коррупцией высокопоставленных членов администрации Барака Обамы.