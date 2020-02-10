Пришли за вторым: новая система мониторинга сохранит здоровье матерей

В новая системе мониторинга информация обо всех проведенных кесаревых сечениях с протоколом операции на каждую пациентку собираться в онлайн-режиме

© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации В новая системе мониторинга информация обо всех проведенных кесаревых сечениях с протоколом операции на каждую пациентку собираться в онлайн-режиме

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Операция кесарева сечения несложная и осуществляется по хорошо известной профильным специалистам схеме. Она проводится строго по медицинским показаниям как роженицы, так и ребенка, поэтому врачи уделяют особое внимание пациенткам, которым делали кесарево сечение. Для мониторинга здоровья молодых матерей и новорожденных медиками Свердловской области разработана уникальная система акушерского наблюдения, сообщается Операция кесарева сечения несложная и осуществляется по хорошо известной профильным специалистам схеме. Она проводится строго по медицинским показаниям как роженицы, так и ребенка, поэтому врачи уделяют особое внимание пациенткам, которым делали кесарево сечение. Для мониторинга здоровья молодых матерей и новорожденных медиками Свердловской области разработана уникальная система акушерского наблюдения, сообщается на сайте Минздрава. Она позволит обеспечить качественную и доступную помощь женщинам в период беременности и родов в соответствии с современными стандартами.

Регистр операций кесарева сечения заработал на территории Свердловской области, где ежедневно проходит порядка 150 родов, 30% которых — с помощью кесарева сечения. Благодаря запуску новой системы мониторинга сведения обо всех проведенных операциях теперь собираются в онлайн-режиме. Фиксация протокола операции в единой системе при повторной беременности помогает врачам определить дальнейшую тактику ведения беременности и родов.

"Сама операция кесарева сечения несложная и имеет четкий алгоритм действий, но, к сожалению, осложнения могут возникнуть в послеоперационный период. Именно в этом случае собранная в одном месте информация о проведенном вмешательстве позволит учесть все нюансы и правильно среагировать специалисту в будущем", — рассказал заведующий приемным отделением областного перинатального центра Николай Анкудинов.

Программа мониторинга беременных автоматизирует работу врачей и позволяет отслеживать состояние будущих мам в режиме реального времени с момента постановки беременной на учет и до родов. Новый регистр операций дополняет эти сведения и упрощает дальнейший мониторинг состояния матери и новорожденного.