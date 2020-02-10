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2020-02-10T19:24+0300
https://ria.ru/20200210/1564454119.html
Пришли за вторым: новая система мониторинга сохранит здоровье матерей
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РИА Новости

Пришли за вторым: новая система мониторинга сохранит здоровье матерей

08:00 10.02.2020 (обновлено: 19:24 10.02.2020)
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© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации В новая системе мониторинга информация обо всех проведенных кесаревых сечениях с протоколом операции на каждую пациентку собираться в онлайн-режиме
В новая системе мониторинга информация обо всех проведенных кесаревых сечениях с протоколом операции на каждую пациентку собираться в онлайн-режиме
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Операция кесарева сечения несложная и осуществляется по хорошо известной профильным специалистам схеме. Она проводится строго по медицинским показаниям как роженицы, так и ребенка, поэтому врачи уделяют особое внимание пациенткам, которым делали кесарево сечение. Для мониторинга здоровья молодых матерей и новорожденных медиками Свердловской области разработана уникальная система акушерского наблюдения, сообщается на сайте Минздрава. Она позволит обеспечить качественную и доступную помощь женщинам в период беременности и родов в соответствии с современными стандартами.
Регистр операций кесарева сечения заработал на территории Свердловской области, где ежедневно проходит порядка 150 родов, 30% которых — с помощью кесарева сечения. Благодаря запуску новой системы мониторинга сведения обо всех проведенных операциях теперь собираются в онлайн-режиме. Фиксация протокола операции в единой системе при повторной беременности помогает врачам определить дальнейшую тактику ведения беременности и родов.
"Сама операция кесарева сечения несложная и имеет четкий алгоритм действий, но, к сожалению, осложнения могут возникнуть в послеоперационный период. Именно в этом случае собранная в одном месте информация о проведенном вмешательстве позволит учесть все нюансы и правильно среагировать специалисту в будущем", — рассказал заведующий приемным отделением областного перинатального центра Николай Анкудинов.
Программа мониторинга беременных автоматизирует работу врачей и позволяет отслеживать состояние будущих мам в режиме реального времени с момента постановки беременной на учет и до родов. Новый регистр операций дополняет эти сведения и упрощает дальнейший мониторинг состояния матери и новорожденного.
Регистр кесаревых сечений создан по инициативе акушеров-гинекологов областного перинатального центра и при поддержке Минздрава Свердловской области в рамках уже действующей автоматизированной системы "Региональный акушерский мониторинг", запущенной на территории Свердловской области в 2014 году.
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