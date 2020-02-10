Фермеры шаговой доступности: сельхозпроизводителям упростили торговлю

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Продавать сельхозпродукцию в специализированных магазинах на выгодных условиях, найти покупателя в регионе, а также не зависеть от условий торговых сетей стало возможно благодаря программе "Подмосковный фермер".

Проект стартовал в 2015 году и завершился после открытия в регионе сотого магазина, где можно приобрести фермерские продукты из подмосковных хозяйств. За три года работы программы инвесторы вложили в нее более одного миллиарда рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте правительства Московской области. Сейчас Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья продолжает открывать магазины в муниципалитетах по просьбам жителей и заявкам фермеров.

В таких торговых точках фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и сельхозпроизводители получают торговое место по себестоимости аренды: торговец платит только за содержание помещения и коммунальные услуги. Для аграриев созданы максимально комфортные условия: они могут круглогодично продавать продукцию без ограничивающих требований торговых сетей. Здесь фермеры могут напрямую общаться с покупателями, формировать спрос и планировать объемы производства. Отдельным преимуществом таких магазинов является то, что продукцию не нужно везти в другие муниципалитеты.