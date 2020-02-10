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Хорошие новости
2020-02-10T19:20+0300
https://ria.ru/20200210/1564453346.html
Фермеры шаговой доступности: сельхозпроизводителям упростили торговлю
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РИА Новости

Фермеры шаговой доступности: сельхозпроизводителям упростили торговлю

08:00 10.02.2020 (обновлено: 19:20 10.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВсероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр. Пир. Мир"
Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр. Пир. Мир
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Продавать сельхозпродукцию в специализированных магазинах на выгодных условиях, найти покупателя в регионе, а также не зависеть от условий торговых сетей стало возможно благодаря программе "Подмосковный фермер".
Проект стартовал в 2015 году и завершился после открытия в регионе сотого магазина, где можно приобрести фермерские продукты из подмосковных хозяйств. За три года работы программы инвесторы вложили в нее более одного миллиарда рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте правительства Московской области. Сейчас Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья продолжает открывать магазины в муниципалитетах по просьбам жителей и заявкам фермеров.
В таких торговых точках фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и сельхозпроизводители получают торговое место по себестоимости аренды: торговец платит только за содержание помещения и коммунальные услуги. Для аграриев созданы максимально комфортные условия: они могут круглогодично продавать продукцию без ограничивающих требований торговых сетей. Здесь фермеры могут напрямую общаться с покупателями, формировать спрос и планировать объемы производства. Отдельным преимуществом таких магазинов является то, что продукцию не нужно везти в другие муниципалитеты.
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Кроме того, в середине 2019 года в Одинцове была запущена первая онлайн-платформа "Подмосковный фермер". На ней представлена продукция более чем трех десятков подсобных хозяйств и небольших ферм. Такие платформы предназначены для тех, кто хочет покупать фермерскую продукцию онлайн, не пользуясь компьютером. Планируется, что терминалы с онлайн-доступом к каталогу "Подмосковного фермера" будут установлены в социальных объектах Подмосковья, где заказы смогут делать пожилые жители региона.
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Хорошие новостифермерыМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаХорошие новости
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