"Блохи-инопланетяне": ученые выяснили, какой снег опасен для здоровья

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. По прогнозам синоптиков, всю эту неделю практически каждый день будет идти снег. Как утверждают ученые, его вполне можно попробовать на вкус. Осадки сегодня чище, чем еще несколько лет назад, а патогенные микроорганизмы появляются в сугробах только через 12 часов. Конечно, цветной снег лучше не есть, но и бояться его не стоит. Красные и желтые снежинки обычно не связаны с выбросом в атмосферу опасных химикатов.

Попробовать на вкус

В 2017 году румынские и венгерские ученые отобрали пробы свежевыпавшего снега в городке Меркуря-Чук. Образцы из парка и с кольцевой развязки поместили в герметично закрытые стерильные контейнеры. Затем исследователи попытались вырастить в них колонии бактерий и плесень.

Оказалось, что чем старше снег, тем лучше размножаются патогенные микроорганизмы. Через день в одном миллилитре растаявшего снега было от пяти до 20 бактерий. Спустя два дня ученые насчитали уже 65 микробов, а через неделю — около двухсот. Причем активный рост колоний начался лишь через 12 часов после снегопада. До этого снег был совершенно безвреден для здоровья — хоть ешь его.

Благоприятную среду для размножения патогенов создают частички пыли, перемешанные со снегом. Дело в том, что, проходя через воздух, кристаллы снега захватывают твердые частицы и газообразные соединения. Поэтому по составу снега можно понять, как обстоят дела с экологией. И если верить работе ученых Института геологии и минералогии СО РАН, сугробы, лежащие сегодня в российских городах, значительно чище, чем еще десять лет назад, — по крайней мере в Сибири.

Откуда желтый снег

В 2018 году жители юга России и Закавказья имели все основания усомниться в выводах новосибирских ученых. В марте в горах выпал желтый и оранжевый снег. Но, как выяснилось, это не было связано с вредными выбросами в атмосферу. Просто в далекой ливийской пустыне недавно случилась пыльная буря.

Облако пыли поднялось в воздух в Ливии, пролетело над Критом, Восточным Средиземноморьем, Турцией и через двое суток достигло Кавказа. Пылевые частицы смешались с кристаллами снега, а на улицах Сочи и других южных городов образовались желтые сугробы.

На самом деле, подобные явления не так уж редки. По следам пылевых выпадений, которые хранятся в ледяных кернах, ученые изучают историю погоды и климата. Так, исследователи установили, что пыль, осевшая на одном из ледников Приэльбрусья в 2009 году, происходила из восточной Ливии. Это позволило отделить ее от других, более ранних отложений. Кроме того, на основе полученных данных гляциологи сделали вывод о том, что на Ближнем Востоке последние десятилетия были самыми засушливыми за четверть тысячелетия.

Вкусно пахнущие сугробы

Весной в горах встречается так называемый арбузный снег. Он красноватого или розового цвета и пахнет свежим арбузом. Этот эффект возникает благодаря особой водоросли — снежной хламидомонаде, живущей в сугробах.

В клетках этого растения, помимо хлорофилла, содержится красный пигмент каротиноид астаксантин. При размножении, которое начинается с первыми теплыми днями, количество водорослей увеличивается столь стремительно, что они окрашивают снежный покров.

CC0 / Pacific Southwest Region 5 - 170828-FS-Inyo-PRW-001-MountRitter / "Арбузный" снег в горах Сьерра-Невады CC0 / Pacific Southwest Region 5 - 170828-FS-Inyo-PRW-001-MountRitter / "Арбузный" снег в горах Сьерра-Невады

А вот коричневый и зеленый цвет сугробам придают другие холодолюбивые растения: рафидонема снежная и анцилонема, также живущие при минусовых температурах. Если воздух прогревается хотя бы до четырех градусов Цельсия, водоросли погибают.

Насекомые атакуют

В марте прошлого года в небольшом городке под Самарой выпал снег, покрытый мелкими, едва различимыми живыми насекомыми. В социальных сетях тогда даже заговорили о том, что это "блохи-инопланетяне", решившие покорить Землю.

Действительно, это были блохи, только вполне земные — коллемболы. Они живут в почве и считаются сельскохозяйственными вредителями. В теплую погоду, когда снег начинает таять, выползают к воде.