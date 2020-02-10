Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Голосование по законопроекту о продаже земли в Верховной раде Украины началось с потасовки. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прорвалась в президиум и выхватила микрофон. За это ее пообещали оштрафовать. В кулуарах между тем говорили, что депутатам предлагают сотни тысяч долларов за "правильный" выбор. Но потом документ отложили до весны. Почему фракция президента Владимира Зеленского так и не продавила скандальный закон — в материале РИА Новости.

Сорвавшийся блицкриг

В первом чтении законопроект о земельном рынке приняли в ноябре — благодаря пропрезидентской фракции "Слуга народа". Из 240 депутатов, поддержавших документ, 227 дали зеленые. В украинском обществе инициатива была непопулярной, многие выступали против, подозревая, что землю скупят иностранцы.

Поэтому ко второму чтению пункт о зарубежных собственниках убрали. Этот вопрос предстоит решить на референдуме. Запрещено приобретать украинскую землю гражданам России, офшорным компаниям и организациям с неясным бенефициаром. Но есть лазейка — положение о том, что банки, в том числе и иностранные, могут принимать землю в качестве залога. По мнению некоторых наблюдателей, это механизм скрытого перераспределения участков сельхозназначения в пользу зарубежных компаний.

В "Слуге народа" предвидели трудности при втором чтении, поэтому действовали энергично. Спикер Рады и член пропрезидентской партии Дмитрий Разумков выразил надежду, что документ рассмотрят за день.

Чтобы проверить готовность к правильному голосованию, фракцию "Слуга народа" собрали в парламентском кинозале. Владимир Зеленский лично призвал партийцев поддержать закон. Это было нелишним: по вопросу о земле у зеленых единства нет.

Депутат Александр Дубинский сообщил, что "большинство проголосовало за поддержку законопроекта", хотя лично он выступил против. Его считают сторонником Игоря Коломойского, не одобряющего либерализацию рынка земли.

На заседании фракции Дубинский поднял и другой вопрос. Накануне в редакции принадлежащего Коломойскому телеканала "1+1" был обыск. В СБУ одного из журналистов подозревают в "сливе" скандальных записей разговоров премьер-министра Алексея Гончарука. Депутаты предположили, что это была атака "соросят" (выходцев из структур американского финансиста Джорджа Сороса) или "кварталовцев" — бывших коллег Зеленского по шоу "Квартал 95".

Но все же главная тема — рынок земли. Зеленский попросил членов фракции утвердить закон как можно быстрее. Разумков ответил, что все равно потребуется неделя или две.

Но на следующий день, 6 февраля, блицкрига не получилось. Депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" попытались блокировать трибуну, чтобы сорвать работу парламента. До президиума добралась лишь Юлия Тимошенко. Там она оторвала шнур микрофона и повредила палец, пошла кровь. Ее соратникам путь преградили представители "Слуги народа", завязалась потасовка. У здания Рады в это время митинговал "Национальный корпус" вместе с аграриями и членами "Батькивщины". В столь нервной обстановке депутаты приняли лишь одну поправку.

Подождет до весны

Продолжили на следующий день. "Если с такой скоростью будем двигаться, то закончим где-то 16-17 апреля", — заметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. И даже предложил журналистам взять отпуск, поскольку из парламента "не будет никаких новостей".

Депутат Рады предыдущего созыва Игорь Мосийчук объяснил РИА Новости, какие подводные течения влияют на голосование по земельной реформе. "Закон проталкивается под давлением так называемых западных партнеров и транснациональных корпораций. Норма о том, что можно через банк скупать землю в неограниченном количестве, специально предусмотрена для реализации такой схемы. Поэтому отечественные депутаты и некоторые олигархи понимают, что на продаже и скупке земли зарабатывать будут не они. А 73 процента жителей Украины (как раз столько, сколько голосовало за Зеленского) — против нового закона. Если народный избранник видит себя в Раде в случае досрочных или любых выборов, он в таком виде документ не поддержит", — говорит политик.

Видимо, большинство депутатов от "Слуги народа" голосуют, подчиняясь партийной дисциплине, вопреки собственным интересам. Интриги добавляет еще один спорный законопроект — Избирательный кодекс, который должен поменять правила игры.

Если выборное законодательство изменят, продолжает Мосийчук, многие депутаты, прошедшие по мажоритарным округам, останутся не у дел — голосовать будут по открытым спискам. "Такие депутаты часто внефракционные. Ходят разговоры, что им предлагают суммы от ста до двухсот тысяч долларов. Но скупают их голоса не власти, а аграрные олигархи, сотрудничающие с транснациональными корпорациями", — добавляет политик. И уточняет, что сторонники президента вынуждены рассматривать законопроект по регламенту, в противном случае Конституционный суд отменит даже принятый нормативный акт.

"Голосов нет и взять их неоткуда, — уверена киевский адвокат Татьяна Монтян. — Монолит "Слуги народа" распался на несколько враждующих группировок. Зельцу (Зеленскому. — Прим. ред) — конец, его рейтинги падают. Ну, он — невменяемый, а депутаты, кем бы они ни были — нет, они все-таки живут "на земле", общаются с народом и понимают, что в случае принятия в таком виде закона будет реальная повсеместная гражданская война. В стране только официально на руках 700 тысяч стволов, неофициально — три миллиона. "Святые девяностые" покажутся детскими играми на лужайке в сравнении с этим. То, что законопроект — в интересах не фермеров, а иностранного капитала, очевидно. Десять тысяч гектаров в одни руки — это распродажа транснациональным агрохолдингам".

Депутат Рады IV-VII созывов Олег Царев видит причину переноса голосования не в процедурных вопросах и не в расколе зеленых. "Я почти 20 лет был в парламенте. Да, есть регламент, но конституция важнее. Как бы депутаты ни проголосовали, по конституции их решение считается законным. Порой у нас было очень много поправок, докладчик предлагал вынести на голосование все сразу. Мы соглашались. Потом докладчик несколько часов зачитывал их, и мы ни одну не принимали. Это законно. Депутаты утвердили регламент. И депутаты способны его обойти. Процедурные вопросы можно решить — было бы желание", — подчеркивает Царев.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Участник акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Участник акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины в Киеве

"У Зеленского есть голоса для принятия решения по рынку земли, он может продавить этот закон. В Верховной раде платят депутатам из других фракций, чтобы создать страховочный фонд голосов. "Премия" народным избранникам доходит по полумиллиона долларов. Причем платит не Зеленский — Сорос. Не лично, конечно. Но он рассчитывает заработать на украинской земле. Зеленский же осторожничает, ибо не уверен, что так надо", — описывает экс-депутат происходящее в Киеве.

Нерешительность украинского президента можно понять: его рейтинг падает, за четыре месяца он потерял сорок процентов, по информации Царева. Форсировать принятие непопулярного закона ему невыгодно. "По моим данным, уровень его поддержки — 36 процентов. Если проголосуют за рынок земли, рейтинг окончательно обрушится. Кабинет министров Зеленского не слушается, генпрокурор — тоже, Коломойский и Аваков перешли в жесткую оппозицию", — объясняет Царев.