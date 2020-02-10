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Туризм
2020-02-10T10:30+0300
https://ria.ru/20200210/1564413583.html
Туристы поделились своими способами уснуть в самолете
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РИА Новости

Туристы поделились своими способами уснуть в самолете

10:30 10.02.2020
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, что им помогает уснуть в самолете, сообщает Туту.ру.
Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 1,7 тысячи человек.
Выяснилось, что 38 процентам опрошенных повезло, они могут спать без всяких дополнительных условий на перелетах любой продолжительности. Примерно 32 процента заснуть не могут вовсе.
Спать на рейсах продолжительностью более пяти часов способны 13 процентов респондентов. Примерно восьми процентам – помогает алкоголь, пяти процентам – беруши и маски для сна. Три процента опрошенных для того, чтобы отключится от перелета, принимают снотворное или противоукачивающее средство. Одному процентов опрошенных заснуть помогает книга.
Девушка спит в салоне самолета
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