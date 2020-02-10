Туристы поделились своими способами уснуть в самолете

Выяснилось, что 38 процентам опрошенных повезло, они могут спать без всяких дополнительных условий на перелетах любой продолжительности. Примерно 32 процента заснуть не могут вовсе.

Спать на рейсах продолжительностью более пяти часов способны 13 процентов респондентов. Примерно восьми процентам – помогает алкоголь, пяти процентам – беруши и маски для сна. Три процента опрошенных для того, чтобы отключится от перелета, принимают снотворное или противоукачивающее средство. Одному процентов опрошенных заснуть помогает книга.