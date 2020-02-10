Ученые нашли способ сделать овощи полезнее

"Чтобы сохранить здоровье и долго жить, необходимо правильно питаться – с овощами и фруктами в рационе. Доказано, что антиоксиданты способны снижать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать продолжительность жизни", – подчеркнула директор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.