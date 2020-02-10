Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-10T09:00+0300
https://ria.ru/20200210/1564411639.html
Ученые нашли способ сделать овощи полезнее
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564411188_0:104:3062:1826_1036x0_80_0_0_cb95027b9aeee52508e90698ac19bfef.jpg
РИА Новости

Ученые нашли способ сделать овощи полезнее

09:00 10.02.2020
8194
© Фото : Пресс-служба БФУ им. И. КантаДиректор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич работает с биологическими образцами
Директор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич работает с биологическими образцами
© Фото : Пресс-служба БФУ им. И. Канта
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские ученые предложили способ увеличения полезных свойств овощей. По словам авторов исследования, сделать это можно повысив содержание антиоксидантов в свежих овощах с помощью ультрафиолетового излучения. Результаты работы опубликованы в журнале Heliyon.
Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета изучили влияние ультрафиолетового излучения на томаты. По словам ученых, ультрафиолет, воздействуя на томаты, увеличивает количество антиоксидантов в плодах.

"Чтобы сохранить здоровье и долго жить, необходимо правильно питаться – с овощами и фруктами в рационе. Доказано, что антиоксиданты способны снижать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать продолжительность жизни", – подчеркнула директор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.

В БФУ отметили, что разработанный метод не требует сложного оборудования. Его внедрение в практику потенциально может помочь повысить обеспеченность россиян свежими овощами с высоким антиоксидантным статусом.
Палия
9 ноября 2018, 03:28РИА Наука
Красноярские ученые обнаружили самую полезную в мире рыбу
5124032
Обсудить 1
РИА НаукаракУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОткрытия - РИА НаукаКемеровский государственный университетБалтийский федеральный университет
Рекомендуем
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Автомобили скорой помощи
Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
Лавров рассказал о своих лучших командировках
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Экс-владелец фабрики Меньшевик Илья Аверьянов в суде. 10 февраля 2020
Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Полиция
В Приморье возбудили дело после обнаружения "концлагеря для животных"
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
СК попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Награды ветерана Великой Отечественной войны
На выплаты ветеранам ко Дню Победы выделят более 71 миллиарда рублей
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Столкновение катеров на Пхукете
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
01:16Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек
Лента новостейМолния