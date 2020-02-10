Ученые нашли способ сделать овощи полезнее

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские ученые предложили способ увеличения полезных свойств овощей. По словам авторов исследования, сделать это можно повысив содержание антиоксидантов в свежих овощах с помощью ультрафиолетового излучения. Результаты работы опубликованы в журнале Heliyon.
Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета изучили влияние ультрафиолетового излучения на томаты. По словам ученых, ультрафиолет, воздействуя на томаты, увеличивает количество антиоксидантов в плодах.
"Чтобы сохранить здоровье и долго жить, необходимо правильно питаться – с овощами и фруктами в рационе. Доказано, что антиоксиданты способны снижать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать продолжительность жизни", – подчеркнула директор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.
В БФУ отметили, что разработанный метод не требует сложного оборудования. Его внедрение в практику потенциально может помочь повысить обеспеченность россиян свежими овощами с высоким антиоксидантным статусом.
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