Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T11:16+0300
https://ria.ru/20200210/1564394629.html
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564480246_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_cc15c38dabf124edc6026d2c34583a29.jpg
РИА Новости

Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

08:00 10.02.2020 (обновлено: 11:16 10.02.2020)
22325
© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
© AP Photo / Arek Rataj
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Крупнейшие китайские импортеры СПГ объявляют форс-мажор и приостанавливают закупки из-за падения спроса на энергоносители, вызванного эпидемией коронавируса. Это может разрушить торговую сделку США и КНР, поскольку дополнительные поставки американского СПГ — ключевой пункт подписанного в январе соглашения.

Висит груша — нельзя скушать

Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля. Многие эксперты уверены, что и это не окончательный срок. По оценкам экономистов Morgan Stanley, ущерб росту промпроизводства КНР в январе-феврале достигнет пяти-восьми процентных пунктов.
В результате, по данным Bloomberg, суточное потребление нефти в стране к началу февраля сократилось на 20%, то есть на три миллиона баррелей. Из-за этого мировые цены на черное золото падают. Так, котировки эталонного сорта Brent за месяц снизились на 13 долларов — до 55,5 доллара за баррель.
Еще хуже ситуация с импортом сжиженного газа. В прошлый четверг китайская государственная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила форс-мажор и отказалась от закупок СПГ у трех поставщиков, сообщает Reuters. Подобное решение ожидают также от Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC).
Онлайн-видео Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции
15 января, 08:00
"Остановить кровотечение": что означает торговая сделка США с Китаем
Как указывают СМИ, под сокращение попал прежде всего американский СПГ — самый дорогой для китайцев из-за больших расходов на транспортировку. Это угрожает сорвать торговые договоренности между Вашингтоном и Пекином, достигнутые в середине января и включенные в "первый этап торговой сделки". Одно из главных условий — дополнительная закупка у США товаров на 200 миллиардов долларов в течение двух лет. Причем четверть этой суммы приходится на энергоносители.

Гори ясно

Если весь этот газ останется на внутреннем рынке, избыток предложения усилится и цены обрушатся.
Полтора года назад, в сентябре 2018-го, газ в США стоил 11 долларов за MMBtu (миллион британских топливных единиц). Сейчас — 1,8 доллара. К декабрю может подешеветь еще в два раза, предупреждает BofA.
Положение осложняется тем, что в сланцевой промышленности резко растут объемы извлекаемого попутного газа. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, за прошлый год предприятия, действующие на крупнейших месторождениях Пермского бассейна, сжигали до 18,7 миллиона кубометров в день. На месторождениях Марселус и Баккен газа сжигают больше, чем потребляют такие страны, как Венгрия, Израиль, Азербайджан, Колумбия, Румыния.
Это ставит под удар и перспективы поставки СПГ в Европу. Недавно вице-президент генеральной дирекции по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт заявил, что ЕС собирается проверять всех производителей на интенсивность выбросов углекислого газа, в том числе — на утечки метана и сжигание газа в факелах в странах добычи. Иными словами, Евросоюз не примет СПГ от неэффективных с точки зрения экологии компаний.
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
2 февраля, 08:00
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Паника в отрасли такая, что производители переругались между собой. Так, владелец крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass — компания Chenire — подала в суд на оператора другого проекта по сжижению газа — Tellurian. Главная претензия в том, что бывший руководитель Chenire Шариф Соуки профинансировал совместное предприятие и основал Tellurian, строящий экспортный терминал Driftwood LNG в Мексиканском заливе.
Эксперты отмечают: американская газовая отрасль перехитрила сама себя. "Нефтегазовая промышленность оказалась жертвой собственного успеха. У нас переизбыток не только в США — в Европе, Азии, по всему миру", — уверен аналитик Morgan Stanley Дэвин МакДермотт.
В результате недальновидной политики постоянного наращивания производства предприятия ничего не зарабатывают, а их долги постоянно растут. Так, одна из крупнейших газовых компаний — Chesapeake Energy — еще в ноябре предупредила о скором банкротстве при долге в девять миллиардов долларов. Ее основной конкурент EQT Corp недавно сообщил, что в ближайшее время обесценится на 1,8 миллиарда долларов.

Приоритетный партнер

Проблемы китайского энергорынка пока не повлияли на импорт газа из России. Представители "Новатэк" — крупнейшего отечественного экспортера СПГ — заявили, что никаких изменений не произошло.

"Отгрузки продукции с проекта "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны добросовестно исполняют взятые на себя обязательства", — сообщили РИА Новости в "Новатэке".

Строительство газопровода Северный поток-2
6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Поставки трубопроводного газа тоже сохраняются на прежнем уровне. По данным СМИ, китайская CNPC не обращалась к "Газпрому" с предложением изменить график прокачки топлива по новому газопроводу "Сила Сибири".
245147547
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаСПГторговая войнаЯмал СПГГазпромКитайBrentЭкономика
Популярные комментарии
Ну и славненько, что у них всё не слава Богу! Это я не злорадства ради, а справедливости для. Мы всегда за справедливость!
10 февраля, 11:46
Леонид
18131004
И по прошествии какого то времени, окажется что этот вирус был запущен теми же штатами. Это к примеру навредить китайской промышленности.
10 февраля, 11:53
Вячеслав Гаджиев
1502005
Рекомендуем
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Сторонники партии Альтернатива для Германии
Скандал в Тюрингии: демократия и "Альтернатива" — для Германии
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
Следующая война будет с Польшей. Топливная
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Патологоанатомы Алексей и Наталья Купрюшины
Патологоанатомы о том, что ждет после смерти и как ее отложить
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Сталин как в воду глядел. К юбилею "раздела Европы"
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Активисты с плакатами Дешевое мясо стоит нам будущего в Берлине
Европа обсуждает "санкции против мяса" на миллиарды рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
01:16Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек
Лента новостейМолния