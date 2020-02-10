Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Крупнейшие китайские импортеры СПГ объявляют форс-мажор и приостанавливают закупки из-за падения спроса на энергоносители, вызванного эпидемией коронавируса. Это может разрушить торговую сделку США и КНР, поскольку дополнительные поставки американского СПГ — ключевой пункт подписанного в январе соглашения.

Висит груша — нельзя скушать

Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля. Многие эксперты уверены, что и это не окончательный срок. По оценкам экономистов Morgan Stanley, ущерб росту промпроизводства КНР в январе-феврале достигнет пяти-восьми процентных пунктов.

В результате, по данным Bloomberg, суточное потребление нефти в стране к началу февраля сократилось на 20%, то есть на три миллиона баррелей. Из-за этого мировые цены на черное золото падают. Так, котировки эталонного сорта Brent за месяц снизились на 13 долларов — до 55,5 доллара за баррель.

Еще хуже ситуация с импортом сжиженного газа. В прошлый четверг китайская государственная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила форс-мажор и отказалась от закупок СПГ у трех поставщиков, сообщает Reuters. Подобное решение ожидают также от Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC).

Как указывают СМИ, под сокращение попал прежде всего американский СПГ — самый дорогой для китайцев из-за больших расходов на транспортировку. Это угрожает сорвать торговые договоренности между Вашингтоном и Пекином, достигнутые в середине января и включенные в "первый этап торговой сделки". Одно из главных условий — дополнительная закупка у США товаров на 200 миллиардов долларов в течение двух лет. Причем четверть этой суммы приходится на энергоносители.

Гори ясно

Если весь этот газ останется на внутреннем рынке, избыток предложения усилится и цены обрушатся.

Полтора года назад, в сентябре 2018-го, газ в США стоил 11 долларов за MMBtu (миллион британских топливных единиц). Сейчас — 1,8 доллара. К декабрю может подешеветь еще в два раза, предупреждает BofA.

Положение осложняется тем, что в сланцевой промышленности резко растут объемы извлекаемого попутного газа. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, за прошлый год предприятия, действующие на крупнейших месторождениях Пермского бассейна, сжигали до 18,7 миллиона кубометров в день. На месторождениях Марселус и Баккен газа сжигают больше, чем потребляют такие страны, как Венгрия, Израиль, Азербайджан, Колумбия, Румыния.

Это ставит под удар и перспективы поставки СПГ в Европу. Недавно вице-президент генеральной дирекции по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт заявил, что ЕС собирается проверять всех производителей на интенсивность выбросов углекислого газа, в том числе — на утечки метана и сжигание газа в факелах в странах добычи. Иными словами, Евросоюз не примет СПГ от неэффективных с точки зрения экологии компаний.

Паника в отрасли такая, что производители переругались между собой. Так, владелец крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass — компания Chenire — подала в суд на оператора другого проекта по сжижению газа — Tellurian. Главная претензия в том, что бывший руководитель Chenire Шариф Соуки профинансировал совместное предприятие и основал Tellurian, строящий экспортный терминал Driftwood LNG в Мексиканском заливе.

Эксперты отмечают: американская газовая отрасль перехитрила сама себя. "Нефтегазовая промышленность оказалась жертвой собственного успеха. У нас переизбыток не только в США — в Европе, Азии, по всему миру", — уверен аналитик Morgan Stanley Дэвин МакДермотт.

В результате недальновидной политики постоянного наращивания производства предприятия ничего не зарабатывают, а их долги постоянно растут. Так, одна из крупнейших газовых компаний — Chesapeake Energy — еще в ноябре предупредила о скором банкротстве при долге в девять миллиардов долларов. Ее основной конкурент EQT Corp недавно сообщил, что в ближайшее время обесценится на 1,8 миллиарда долларов.

Приоритетный партнер

Проблемы китайского энергорынка пока не повлияли на импорт газа из России. Представители "Новатэк" — крупнейшего отечественного экспортера СПГ — заявили, что никаких изменений не произошло.

"Отгрузки продукции с проекта "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны добросовестно исполняют взятые на себя обязательства", — сообщили РИА Новости в "Новатэке".