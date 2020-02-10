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День дипломатического работника в России
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РИА Новости

День дипломатического работника в России

05:48 10.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Профессиональный праздник День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Этот день учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.
Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.
Одной из начальных вех в развитии древнерусской дипломатии стало направление в 838 году русского посольства в Константинополь с целью установления прямых контактов с Византией. В 860 году был заключен первый в истории договор "О мире и любви" с Византийской империей, который означал международное признание Руси.
Политическое расчленение страны в XI-XV веках разрушило единство внешней политики и дипломатии. Однако в связи с созданием централизованного русского государства, удельная дипломатия вновь уступила место единодержавной. Сначала вопросы внешней политики входили в компетенцию самого великого князя и Боярской думы. В 1549 году Иван Грозный передал "посольское дело" в ведение одного из наиболее образованных людей того времени – подьячего Ивана Висковатого, положив начало Посольскому приказу как особому учреждению, ведавшему внешнеполитическими делами.
Россия превращалась во влиятельную державу с активной международной политикой. Были организованы первые постоянные дипломатические представительств в соседних странах: в 1634 году – в Швеции, в 1673 году – в Польше.
В 1718-1720 годах Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, которая подразделялась на два отделения: политический департамент (или секретную канцелярию) и "публичную экспедицию". Секретная канцелярия занималась приемом и отзывом иностранных дипломатов в России, отправкой российских дипломатов за границу, дипломатической перепиской, делопроизводством, составлением протоколов. "Публичная экспедиция" ведала хозяйственными и почтовыми делами, а также делами народов, живущих в пограничных губерниях. В 1796 году был создан также особый департамент азиатских дел.
В сентябре 1802 года Манифестом императора Александра I было образовано Министерство иностранных дел, которому постепенно были переданы все важнейшие внешнеполитические вопросы. Главой МИД являлось второе после императора лицо в государственном управлении – министр иностранных дел в чине канцлера.
Первым министром иностранных дел в 1802-1804 годах был граф Александр Воронцов. Благодаря успехам дипломатов к 1913 году Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.
После Октябрьской революции 1917 года в соответствии с Декретом II Всероссийского съезда Советов от 8 ноября (26 октября по старому стилю) "Об учреждении Совета Народных Комиссаров" был образован Народный комиссариат по иностранным делам во главе с Львом Троцким.
В 1920-х годах комиссариат провел большую работу по выводу Советской России из политической изоляции. Россия участвовала в Генуэзской и Лозаннской конференциях, заключила Рапалльский договор с Германией. В 1924 году началась "полоса признания" СССР – были установлены дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой. Развивались отношения со странами Востока. В 1921-1927 годах были заключены договоры с Афганистаном, Турцией, Ираном, установлены отношения с Хиджазом (Аравия). К 1925 году дипотношения существовали уже с 22 государствами.
В 1934 году при Народном комиссариате иностранных дел был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников с двухлетним сроком обучения, в 1939 году Институт был переименован в Высшую дипломатическую школу (ныне – Дипломатическая академия МИД России).
В октябре 1944 года на базе Международного факультета МГУ была создана вторая кузница отечественных дипломатических кадров – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
В 1940-х годах были введены дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла и Чрезвычайного и Полномочного Посланника, а также ранги для других дипсотрудников.
В годы Второй мировой войны советская дипломатия проводила линию на создание и укрепление антифашистской коалиции, участвовала в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическому ведомству принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы, восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также советская дипломатия внесла значительный вклад в создание Организации Объединенных Наций.
В этой связи значительно возросло количество стран, с которыми Советский Союз установил дипломатические отношения – с 28 в 1941 году до 41 в мае 1945 года.
В марте 1946 года внешнеполитическому ведомству СССР было возвращено его прежнее название – Министерство иностранных дел.
Сложившаяся к середине 1950-х годов структура МИД сохранялась без существенных изменений до 1986 года. Министром иностранных дел СССР с февраля 1957 года по июль 1985 года являлся видный советский дипломат Андрей Громыко.
В ноябре 1991 года было принято решение о преобразовании МИД в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с одновременной передачей ему функций Министерства внешнеэкономических связей.
После распада Советского Союза МВС СССР прекратило свою деятельность как орган государственного управления. Его правопреемником стало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Указ президента Российской Федерации от 25 февраля 1992 года закрепил "президентскую принадлежность" МИД. Принятая 12 декабря 1993 года Конституция РФ закрепила положение о том, что именно глава государства определяет основные направления и осуществляет руководство внешней политикой страны (ст. 80 и 86). С января 1996 года российский МИД возглавлял Евгений Примаков, с сентября 1998 года – Игорь Иванов. В марте 2004 года эстафету на посту руководителя российской дипломатии принял нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В настоящее время организационная структура министерства и его функции определяются утвержденным Указом Президента России от 11 июля 2004 года Положением о Министерстве иностранных дел РФ.
Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения с 193 странами мира (данные на декабрь 2019 года), имеет диппредставительства в 146 странах мира
В министерстве иностранных дел России работают свыше 12 тысяч сотрудников, в том числе около 3,5 тысяч человек в центральном аппарате.
Отечественная дипломатия вносит весомый вклад в укрепление мира, решение актуальных региональных и глобальных проблем, развитие сотрудничества с зарубежными партнерами.
В День дипломатического работника в МИД России традиционно проходит торжественное собрание, в ходе которого с приветственным словом выступает министр, представители других федеральных государственных структур. Отмечаются наградами сотрудники дипломатической службы, ветераны. Возлагаются цветы к памятной доске в здании Министерства с именами дипломатов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также к памятным доскам дипломатов, погибших при исполнении служебного долга и в годы сталинских репрессий. Цветы возлагаются к местам захоронений видных российских дипломатов в России и за рубежом. Аналогичные церемонии, собрания, праздничные программы, протокольные мероприятия организовываются дипломатическими представительствами России.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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