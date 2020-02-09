ВОЗ отправила в Китай группу экспертов из-за коронавируса

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для изучения ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ в конце января сообщила, что в ближайшее время в Китай отправятся международные эксперты для помощи китайским ученым в изучении нового коронавируса и разработке мер по борьбе с ним.
"Только что я был в аэропорту, где проводил в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по (ситуации с коронавирусом - ред.) 2019nCov", - написал гендиректор организации в Twitter.
Он добавил, что во главе команды находится доктор Брюс Эйлворд, "человек, у которого есть большой опыт в связи с прошлыми чрезвычайными ситуациями для общественного здравоохранения".
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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