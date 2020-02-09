Судан решил вывести войска из Йемена

АДДИС-АБЕБА, 9 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Хартум пересматривает свое участие в войне в Хартум пересматривает свое участие в войне в Йемене , идет сокращение его воинского контингента, заявил интервью РИА Новости представитель правительства Судана , министр культуры и СМИ этой страны Фейсал Мухаммад.

"Сейчас идет пересмотр войны в Йемене в целом, даже среди основных стран коалиции, и есть убеждение, что военные действия не решат проблему, а скорее осложнят ее", - заявил Фейсал Мухаммад, находящийся на проходящем в эфиопской столице саммите Африканского союза.

По словам министра, "обязательства Судана о принятии участия в военных действиях в Йемене были даны в прошлую эпоху" (период правления президента Омара аль-Башира ).

"Судану нелегко было принять внезапное решение о выводе войск, поэтому по согласованию с арабской коалицией происходит постепенное сокращение (контингента). Мы считаем, что нынешние усилия очень скоро приведут к сокращению военных действий, которые будут заменены переговорами", - сказал представитель правительства.

В декабре глава суданского правительства Абдалла Хамдок заявил, что Хартум сократил количество своих военнослужащих, принимающих участие в военном конфликте в Йемене на стороне арабской коалиции, с 15 тысяч до 5 тысяч человек.

Ранее мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене обратилось к суданскому народу с требованием вывести силы, воюющие в составе арабской коалиции в Йемене. По их данным, в общей сложности Судан потерял убитыми и ранеными более 8 тысяч бойцов.