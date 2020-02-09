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Судан решил вывести войска из Йемена
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РИА Новости

Судан решил вывести войска из Йемена

23:46 09.02.2020 (обновлено: 00:00 10.02.2020)
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikЙемен
Йемен
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Йемен. Архивное фото
АДДИС-АБЕБА, 9 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Хартум пересматривает свое участие в войне в Йемене, идет сокращение его воинского контингента, заявил интервью РИА Новости представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ этой страны Фейсал Мухаммад.
"Сейчас идет пересмотр войны в Йемене в целом, даже среди основных стран коалиции, и есть убеждение, что военные действия не решат проблему, а скорее осложнят ее", - заявил Фейсал Мухаммад, находящийся на проходящем в эфиопской столице саммите Африканского союза.
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По словам министра, "обязательства Судана о принятии участия в военных действиях в Йемене были даны в прошлую эпоху" (период правления президента Омара аль-Башира).
"Судану нелегко было принять внезапное решение о выводе войск, поэтому по согласованию с арабской коалицией происходит постепенное сокращение (контингента). Мы считаем, что нынешние усилия очень скоро приведут к сокращению военных действий, которые будут заменены переговорами", - сказал представитель правительства.
В декабре глава суданского правительства Абдалла Хамдок заявил, что Хартум сократил количество своих военнослужащих, принимающих участие в военном конфликте в Йемене на стороне арабской коалиции, с 15 тысяч до 5 тысяч человек.
Ранее мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене обратилось к суданскому народу с требованием вывести силы, воюющие в составе арабской коалиции в Йемене. По их данным, в общей сложности Судан потерял убитыми и ранеными более 8 тысяч бойцов.
В Йемене продолжаются военные действия между силами, воюющими на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция, и мятежниками-хуситами, контролирующими столицу и ряд районов страны.
Михаил Богданов
28 января, 17:52
Богданов обсудил с послом Йемена урегулирование ситуации в республике
2202101
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Омар аль-БаширСуданЙеменВ мире
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