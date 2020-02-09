Посольство предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российское посольство в Эстонии предупредило соотечественников о сильном шторме на островах и континентальной части страны в ночь на понедельник.
"В воскресенье вечером на островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском, Ляэнеском и Пярнуском уездах усилится юго-западный, южный ветер, в континентальной части порывы до 15 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипведомства в Facebook.
Уточняется, что в ночь на понедельник, 10 февраля, юго-западный, южный ветер в континентальной части усилится порывами до 20 метров в секунду, на побережье - до 27 метров в секунду.
"Сильный ветер может привести к обрыву линий электропередачи, повалить деревья и нарушить судоходство. Рекомендуем сделать запасы продуктов питания и питья, следить за оперативными прогнозами погоды и оповещением", - предупредили в посольстве.