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2020-02-09T23:29+0300
https://ria.ru/20200209/1564467275.html
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
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РИА Новости

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

23:29 09.02.2020
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© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VKСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VK
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании отметили, что произошел "резкий непрогнозируемый сдвиг ветра", но экипаж смог удержать лайнер на полосе до полной остановки.
"Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки", - рассказали в "ЮТэйр".
Представитель перевозчика сообщил, что на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна составляет более 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.
"После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена", - добавили в компании.
Жесткая посадка самолета в Усинске
Вчера, 14:17
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
В Росавиации также подтвердили, что у самолета возникли проблемы с шасси. Эксперты устанавливают степень повреждения воздушного судна.

"Не работала система наведения"

Как рассказали в "ЮТэйр", что в аэропорту не функционировала система точного наведения на полосу.
"Не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе", - заявил представитель компании.
В пресс-службе перевозчика отметили, что диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу информацию о состоянии полосы, которая позволила командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку.
Кроме того, компания перенесла рейс из Усинска в Москву из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта вылета.
Пассажиры покидают самолет во время жесткой посадки
Вчера, 15:10
Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми
"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса", - добавили в пресс-службе.

"Оторвало шасси"

Пассажиры рассказали, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо.
"Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще", — поделился впечатлениями Александр Панин к комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Топливо, по словам мужчины, растекалось с правой стороны, а эвакуировали пассажиров — с левой.
Александра Нехорошева, в свою очередь, отметила слаженную работу команды экипажа. В какой-то момент, как пояснила пассажирка, самолет вывернул в сугроб и остановился. Когда люди закричали, что потек керосин, началась эвакуация.

Жесткая посадка в Усинске

Boeing 737 с 94 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По предварительной информации, два человека обратились к медикам. Тяжелых пострадавших нет.
Как отметил мэр Усинска Николай Такаев, произошел небольшой разлив топлива. В настоящее время последствия ликвидированы.
Глава Коми Сергей Гапликов взял ситуацию под личный контроль. Он поручил разобраться в произошедшем.
Власти региона отметили, что в результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов.
Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Вчера, 22:20
В "Комиавиатранс" прокомментировали жесткую посадку самолета Utair
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Жесткая посадка самолета в УсинскеЮТэйрКомиУсинскПроисшествия
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