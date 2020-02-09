Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании отметили, что произошел "резкий непрогнозируемый сдвиг ветра", но экипаж смог удержать лайнер на полосе до полной остановки.

"Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки", - рассказали в "ЮТэйр".

Представитель перевозчика сообщил, что на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна составляет более 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.

"После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена", - добавили в компании.

В Росавиации также подтвердили, что у самолета возникли проблемы с шасси. Эксперты устанавливают степень повреждения воздушного судна.

"Не работала система наведения"

Как рассказали в "ЮТэйр", что в аэропорту не функционировала система точного наведения на полосу.

"Не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе", - заявил представитель компании.

В пресс-службе перевозчика отметили, что диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу информацию о состоянии полосы, которая позволила командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку.

Кроме того, компания перенесла рейс из Усинска в Москву из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта вылета.

"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса", - добавили в пресс-службе.

"Оторвало шасси"

Пассажиры рассказали, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо.

"Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще", — поделился впечатлениями Александр Панин к комментарии телеканалу РЕН ТВ

Топливо, по словам мужчины, растекалось с правой стороны, а эвакуировали пассажиров — с левой.

Александра Нехорошева, в свою очередь, отметила слаженную работу команды экипажа. В какой-то момент, как пояснила пассажирка, самолет вывернул в сугроб и остановился. Когда люди закричали, что потек керосин, началась эвакуация.

Жесткая посадка в Усинске

Boeing 737 с 94 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По предварительной информации, два человека обратились к медикам. Тяжелых пострадавших нет.

Как отметил мэр Усинска Николай Такаев, произошел небольшой разлив топлива. В настоящее время последствия ликвидированы.

Глава Коми Сергей Гапликов взял ситуацию под личный контроль. Он поручил разобраться в произошедшем.

Власти региона отметили, что в результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов.