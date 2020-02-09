Вершинин обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирию

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019

"Переговоры затронули развитие событий в регионе, в первую очередь, усилия, предпринимаемые для достижения политического решения кризиса в Сирии. Стороны договорились продолжать сотрудничество по противодействию терроризму, который представляет собой общего врага", - говорится в сообщении агентства.

Как указало агентство, глава МИД Иордании обратил внимание на "необходимость наращивать усилия для прекращения кризиса в Сирии на базе политического решения, которое предусматривает сохранение единства Сирии, возвращение в эту страну безопасности и стабильности для достижения национальных интересов и создания условий для возвращения беженцев и возврату Сирии основной роли в регионе". Ас-Сафади подчеркнул необходимость достижения стабильности на юге Сирии и создания условий для гарантии безопасного возвращения сирийских беженцев, указав на важность роли России в этой связи.

Кроме того, по информации агентства, он обсудил с российской делегацией предпринимаемые двумя странами шаги по развитию двустороннего сотрудничества во всех областях на основе итогов встречи в верхах президента РФ и короля Иордании в прошлом году.