Вершинин обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирию

ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в воскресенье провел переговоры в Аммане с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, а также спецпосланником президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым о событиях в Сирии, договорились продолжать сотрудничество по противодействию терроризму, сообщило Иорданское госагентство новостей PETRA.
"Переговоры затронули развитие событий в регионе, в первую очередь, усилия, предпринимаемые для достижения политического решения кризиса в Сирии. Стороны договорились продолжать сотрудничество по противодействию терроризму, который представляет собой общего врага", - говорится в сообщении агентства.
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Как указало агентство, глава МИД Иордании обратил внимание на "необходимость наращивать усилия для прекращения кризиса в Сирии на базе политического решения, которое предусматривает сохранение единства Сирии, возвращение в эту страну безопасности и стабильности для достижения национальных интересов и создания условий для возвращения беженцев и возврату Сирии основной роли в регионе". Ас-Сафади подчеркнул необходимость достижения стабильности на юге Сирии и создания условий для гарантии безопасного возвращения сирийских беженцев, указав на важность роли России в этой связи.
Кроме того, по информации агентства, он обсудил с российской делегацией предпринимаемые двумя странами шаги по развитию двустороннего сотрудничества во всех областях на основе итогов встречи в верхах президента РФ и короля Иордании в прошлом году.
По сообщению PETRA, Вершинин отметил роль Иордании и ее усилий в достижении мира и безопасности в регионе, а также гуманитарную миссию королевства, которое несет на себе бремя по приему сирийских беженцев.
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