Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T22:49+0300
https://ria.ru/20200209/1564466915.html
СМИ сообщили об эвакуации 34 бразильцев из Уханя
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564396100_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_40fd35c1008126616a0e7202937ec3f2.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об эвакуации 34 бразильцев из Уханя

22:49 09.02.2020
206
© REUTERS / Aly SongМедики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
© REUTERS / Aly Song
МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Два самолета, зафрахтованных правительством Бразилии, доставили 34 граждан этой страны на авиабазу в Анаполисе (штат Гояс), где они пройдут 18-дневный карантин, сообщило издание Cooperante.
"Тридцать четыре бразильца прибыли в воскресенье на базу в Анаполисе, штат Гояс, из Уханя", - говорится в материале издания.
По информации СМИ, эвакуированные граждане пройдут карантин в расположении авиабазы, откуда в случае подозрения на заболевание могут быть вертолетами доставлены в военные госпитали Бразилиа.
В Бразилии до сих пор не было зарегистрировано случаев коронавируса, однако власти анализируют восемь подозрительных случаев ОРЗ в различных регионах.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаБразилияУханьВ мире
Рекомендуем
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Член экипажа Diamond Princess рассказал о состоянии пассажиров лайнера
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
ВОЗ отправила в Китай группу экспертов из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
У Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
На мебельной фабрике под Владимиром ликвидировали открытое горение
Сотрудник лаборатории
В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка
Парламентские выборы в Азербайджане
Правящая партия Азербайджана заявила о победе на парламентских выборах
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган поздравил Алиева с победой на парламентских выборах
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Вершинин обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирию
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
У США не может быть опасений для продления ДСНВ, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва готова к многосторонним переговорам по СНВ, заявил Лавров
Йемен
Судан решил вывести войска из Йемена
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
В "Комиавиатранс" прокомментировали жесткую посадку самолета Utair
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Во Владимирской области загорелся мебельный цех
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния