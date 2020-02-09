СМИ сообщили об эвакуации 34 бразильцев из Уханя

По информации СМИ, эвакуированные граждане пройдут карантин в расположении авиабазы, откуда в случае подозрения на заболевание могут быть вертолетами доставлены в военные госпитали Бразилиа.

В Бразилии до сих пор не было зарегистрировано случаев коронавируса, однако власти анализируют восемь подозрительных случаев ОРЗ в различных регионах.