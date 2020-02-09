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Опрос: 64% россиян готовы участвовать в голосовании по Конституции
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РИА Новости

Опрос: 64% россиян готовы участвовать в голосовании по Конституции

22:44 09.02.2020 (обновлено: 22:45 09.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 64% россиян готовы были бы принять участие в общероссийском голосовании по изменению конституции, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье, при этом 72% проголосовали бы за поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным, свидетельствуют данные "Левада-центра".
По данным опроса, почти 60% россиян знают о предложениях президента по изменению конституции, а еще 25% хорошо осведомлены о сути и содержании этих поправок. При этом 71% опрошенных считают, что изменения в конституцию допустимы. 64% выразили готовность принять участие во всенародном голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. При этом 72% проголосовали бы за поправки президента.
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Наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения Путина об обязательной индексации пенсий (92%), закреплении минимального размера оплаты труда (83%). 79% опрошенных поддерживают запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также право президента освобождать судей Конституционного и Верховного судов (76%).
Согласно данным опроса, россияне поддерживают предложение о частичном перераспределении полномочий президента в пользу парламента (68%), закрепление приоритета российской конституции над международным правом (64%), а также ограничение на замещение должности президента двумя сроками (64%). 58% поддерживают наделение Государственного совета новыми полномочиями.
Госдума ранее поддержала президентский законопроект в первом чтении. После принятия парламентом документ будет вынесен на общероссийское голосование. Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать".
Телефонный опрос "Левада-центра" был проведен по заказу Фонда развития гражданского общества с 29 по 31 января по всероссийской выборке среди 2023 человек, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты. Погрешность составляет 2,2%.
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Конституция РФГосдума РФЛевада-центрВладимир ПутинРоссияОбщество
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