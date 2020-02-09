Опрос: 64% россиян готовы участвовать в голосовании по Конституции

По данным опроса, почти 60% россиян знают о предложениях президента по изменению конституции, а еще 25% хорошо осведомлены о сути и содержании этих поправок. При этом 71% опрошенных считают, что изменения в конституцию допустимы. 64% выразили готовность принять участие во всенародном голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. При этом 72% проголосовали бы за поправки президента.