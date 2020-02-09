У Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

Отмечается, что инцидент произошел в субботу днем, но власти сообщили об этом лишь в воскресенье. Двадцатипятилетний житель Флориды заявил правоохранителям, что у него при себе есть нож, который он хотел использовать для "убийства президента Дональда Трампа".

Агенты Секретной службы США описали задержанного Роджера Хэджпета (Roger Hedgepeth) как "человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности", также они сообщили, что он является лицом, "получающим медицинскую психиатрическую помощь".