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У Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
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РИА Новости

У Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

22:31 09.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали недалеко от Белого Дома жителя американского штата Флорида, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отчет полиции округа Колумбия.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу днем, но власти сообщили об этом лишь в воскресенье. Двадцатипятилетний житель Флориды заявил правоохранителям, что у него при себе есть нож, который он хотел использовать для "убийства президента Дональда Трампа".
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Агенты Секретной службы США описали задержанного Роджера Хэджпета (Roger Hedgepeth) как "человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности", также они сообщили, что он является лицом, "получающим медицинскую психиатрическую помощь".
Секретная служба взяла его под стражу за угрозу причинения телесных повреждений и ношение запрещенного оружия. По словам правоохранителей, на левом бедре в чехле у нарушителя находился нож с лезвием длиной почти 9 см (3,5 дюйма). На правом бедре у него была обнаружена пустая кобура от пистолета.
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