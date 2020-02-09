Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Зуб-Альбин – Северо-Восточная окраина Мембидж – Телль-Ясти – Хирбет-Эль-Хисан – Авшария – Кубаб-Бейния – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – Южная Окраина Мембидж – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Альбин – Аджами в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
Также патрулирование прошло по маршруту: Камишлия – электроподстанция Мабрук – Камишлия; Камишлия – Телль-Абу-Рассрайн – Барло-Тахтани – Фаедж – Сумайхан-Эш-Шарки – Бир-Хелу – Слейби – Хазук – Телль-Стайх – Камишлия в провинции Хасеке.
Генерал-майор подчеркнул, что все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с планами и без происшествий.
Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.