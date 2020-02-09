Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях

Также патрулирование прошло по маршруту: Камишлия – электроподстанция Мабрук – Камишлия; Камишлия – Телль-Абу-Рассрайн – Барло-Тахтани – Фаедж – Сумайхан-Эш-Шарки – Бир-Хелу – Слейби – Хазук – Телль-Стайх – Камишлия в провинции Хасеке.

Генерал-майор подчеркнул, что все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с планами и без происшествий.