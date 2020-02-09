Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка

По информации навигационного портала, суднодолжно прибыть в порт Сингапура 22 февраля. В Находке "Академик Черский" стоял с октября прошлого года.

Санкции против проекта

В декабре президентподписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривал санкции против "Северного потока — 2". США потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы.

В декабре глава Минэнергоотмечал, что "Академик Черский" является одним из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Часть государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа. Вашингтон продвигает собственный СПГ на европейском рынке. Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".