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Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка
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РИА Новости

Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка

22:22 09.02.2020 (обновлено: 00:25 10.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Город Находка в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки газопровода "Северный поток — 2", отправилось из порта Находки в Сингапур, свидетельствуют данные Vesselfinder.
По информации навигационного портала, судно "Газпрома" должно прибыть в порт Сингапура 22 февраля. В Находке "Академик Черский" стоял с октября прошлого года.
Строительство газопровода Северный поток-2
6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"

Санкции против проекта

В декабре президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривал санкции против "Северного потока — 2". США потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы.
В декабре глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что "Академик Черский" является одним из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Часть государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа. Вашингтон продвигает собственный СПГ на европейском рынке. Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
В свою очередь, российские власти, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 31
СингапурNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Дональд ТрампГазпромАлександр НовакНаходкаЭкономика
Популярные комментарии
Журналисты РИА не помнят, что САМИ ЖЕ писали 7 февраля??? Ну, напомню двумя цитатами: 1. "Академик Черский" законтрактован для работ по проекту "Сахалин-3" — на Киринском и Южнокиринском месторождениях. Его участие в строительстве "Северного потока — 2" практически исключено. 2. единственный вариант завершения проекта без зарубежных подрядчиков — использование двух трубоукладочных барж — "Фортуны" и "Дефендера", принадлежащих компании "Межрегионтрубопроводстрой" . Специалисты Nord Stream 2 AG предложили задействовать трубоукладочные баржи в связке с судами, оборудованными системой динамического позиционирования. С "Фортуной" тандем составит якореразведчик Kamara, с "Дефендером" — Mustang. Эта схема вполне обеспечит необходимую точность позиционирования.
9 февраля, 22:35
Von Stirliz
5884002
Данная статья пример заголовка жёлтой прессы. Новость ни о чем. Трубоукладчик едет в Сингапур. Добавили о его возможностях и подняли интересс.
9 февраля, 23:43
Эдик Камушкин
6420004
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