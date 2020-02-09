Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки газопровода "Северный поток — 2", отправилось из порта Находки в Сингапур, свидетельствуют данные Vesselfinder.
По информации навигационного портала, судно "Газпрома" должно прибыть в порт Сингапура 22 февраля. В Находке "Академик Черский" стоял с октября прошлого года.
6 февраля, 08:00Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Санкции против проекта
В декабре президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривал санкции против "Северного потока — 2". США потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы.
В декабре глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что "Академик Черский" является одним из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Часть государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа. Вашингтон продвигает собственный СПГ на европейском рынке. Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
В свою очередь, российские власти, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"