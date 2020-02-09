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В "Комиавиатранс" прокомментировали жесткую посадку самолета Utair
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РИА Новости

В "Комиавиатранс" прокомментировали жесткую посадку самолета Utair

22:20 09.02.2020 (обновлено: 23:16 09.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию воздушных судов, сообщили в пресс-службе АО "Комиавиатранс", которому принадлежат аэропортовые комплексы в Республике Коми.
Ранее Boeing 737 компании "Ютейр" совершил жесткую посадку в Усинске. Представитель перевозчика отметил, что причиной инцидента стал "резкий непрогнозируемый сдвиг ветра". Экипажу удалось удержать лайнер на полосе до полной остановки. При этом во время посадки произошел подлом стоек шасси. Кроме того, в "Ютейр" сообщили, что в аэропорту не работали огни и система точного наведения на полосу.
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Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми
По словам генерального директора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко, воздушная гавань работает в полном соответствии с федеральными правилами.
"Ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало. По состоянию аэропорта тем более. Коэффициент сцепления с полосой — 038-035 при норме 032", — приводит слова главы компании страница администрации Усинска во "ВКонтакте".
По его словам, в причинах случившегося разберется комиссия.
Сейчас в аэропорту проводятся работы по перемещению самолета с взлетно-посадочной полосы.
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Генеральный директор также рассказал, что авиакомпаниям предложили рассмотреть вариант с использованием воздушной гавани в Ухте.
"Оценивается возможность транспортировки пассажиров из Усинска в Ухту (и обратно) автобусом или поездом", — говорится в сообщении.

Жесткая посадка

На борту самолета находились 94 пассажира. По предварительной информации, легкие ранения при жесткой посадке получили два человека.
Глава региона Сергей Гапликов взял ситуацию под личный контроль.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
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Жесткая посадка самолета в УсинскеКомиавиатрансЮТэйрУсинскПроисшествия
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Жесткая посадка самолета в Усинске
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
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