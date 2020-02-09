В "Комиавиатранс" прокомментировали жесткую посадку самолета Utair

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Аэропорт . Аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию воздушных судов, сообщили в пресс-службе АО " Комиавиатранс ", которому принадлежат аэропортовые комплексы в Республике Коми

Ранее Boeing 737 компании "Ютейр" совершил жесткую посадку в Усинске. Представитель перевозчика отметил, что причиной инцидента стал "резкий непрогнозируемый сдвиг ветра". Экипажу удалось удержать лайнер на полосе до полной остановки. При этом во время посадки произошел подлом стоек шасси. Кроме того, в " Ютейр " сообщили, что в аэропорту не работали огни и система точного наведения на полосу.

По словам генерального директора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко, воздушная гавань работает в полном соответствии с федеральными правилами.

"Ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало. По состоянию аэропорта тем более. Коэффициент сцепления с полосой — 038-035 при норме 032", — приводит слова главы компании страница администрации Усинска во "ВКонтакте".

По его словам, в причинах случившегося разберется комиссия.

Сейчас в аэропорту проводятся работы по перемещению самолета с взлетно-посадочной полосы.

Генеральный директор также рассказал, что авиакомпаниям предложили рассмотреть вариант с использованием воздушной гавани в Ухте.

"Оценивается возможность транспортировки пассажиров из Усинска в Ухту (и обратно) автобусом или поездом", — говорится в сообщении.

Жесткая посадка

На борту самолета находились 94 пассажира. По предварительной информации, легкие ранения при жесткой посадке получили два человека.

Глава региона Сергей Гапликов взял ситуацию под личный контроль.