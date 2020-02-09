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Иранский министр назвал причины неудачного запуска спутника
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РИА Новости

Иранский министр назвал причины неудачного запуска спутника

22:09 09.02.2020
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© Фото : Министерство связи и информационных технологий Ирана Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми
© Фото : Министерство связи и информационных технологий Ирана
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что санкции США могли помешать успешно провести запуск спутника "Зафар" в Иране и вывести его на нужную орбиту.
Ранее государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран в воскресенье не смог вывести спутник дистанционного зондирования земли "Зафар" при помощи ракеты-носителя "Симорг" на орбиту.
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"Ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимую скорость, чтобы запустить спутник "Зафар" на высоту 530 километров от земли. В конце концов, в области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями, и никто не предоставляет нам информацию и технологии. Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник "Зафар-2", "Нахид" и так далее… скоро!", - написал министр в своем Twitter.
В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.
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