Иранский министр назвал причины неудачного запуска спутника

Ранее государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран в воскресенье не смог вывести спутник дистанционного зондирования земли "Зафар" при помощи ракеты-носителя "Симорг" на орбиту.
"Ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимую скорость, чтобы запустить спутник "Зафар" на высоту 530 километров от земли. В конце концов, в области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями, и никто не предоставляет нам информацию и технологии. Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник "Зафар-2", "Нахид" и так далее… скоро!", - написал министр в своем Twitter.
В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.