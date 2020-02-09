Член экипажа Diamond Princess рассказал о состоянии пассажиров лайнера

По его словам, у многих людей начали проявляться симптомы заболевания. "У какой-то части людей начали проявляться симптомы. Все больше и больше, и больше. То есть, если это три дня назад еще не было заметно, то сейчас это очень хорошо заметно. И среди украинцев тоже", - добавил он.