Член экипажа Diamond Princess рассказал о состоянии пассажиров лайнера

КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Пассажирам лайнера Diamond Princess, находящимся в настоящее время у причала в японском порту Йокогама, сбивают температуру парацетамолом, у многих людей на судне есть температура, однако они ждут проведения теста на коронавирус, рассказал член экипажа Тарас Филиппов.
Ранее министерство здравоохранения Японии сообщило, что число заболевших на борту судна возросло до 70. Директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев в воскресенье подтвердил, что украинец есть среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, он госпитализирован.
"Я так понимаю, что эти две недели могут продлиться еще две недели или еще больше. Потому что никто не знает… Те люди, которые находятся в каютах, или члены экипажа, или пассажиры, они находятся уже с температурой. И они ждут того момента, ждут своей очереди, когда у них будет возможность сдать этот тест. На данный момент они находятся просто в больном состоянии и наш медицинский центр просто их поддерживает. То есть, они пьют парацетамол", - сказал Филиппов в эфире "ТСН. Неделя" на телеканале "1+1".
По его словам, у многих людей начали проявляться симптомы заболевания. "У какой-то части людей начали проявляться симптомы. Все больше и больше, и больше. То есть, если это три дня назад еще не было заметно, то сейчас это очень хорошо заметно. И среди украинцев тоже", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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