Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T22:01+0300
https://ria.ru/20200209/1564466190.html
Член экипажа Diamond Princess рассказал о состоянии пассажиров лайнера
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564411493_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dd979f541b0f46f5da5e699136e5455.jpg
РИА Новости

Член экипажа Diamond Princess рассказал о состоянии пассажиров лайнера

22:01 09.02.2020
2034
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Пассажирам лайнера Diamond Princess, находящимся в настоящее время у причала в японском порту Йокогама, сбивают температуру парацетамолом, у многих людей на судне есть температура, однако они ждут проведения теста на коронавирус, рассказал член экипажа Тарас Филиппов.
Ранее министерство здравоохранения Японии сообщило, что число заболевших на борту судна возросло до 70. Директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев в воскресенье подтвердил, что украинец есть среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, он госпитализирован.
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Вчера, 20:10
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
"Я так понимаю, что эти две недели могут продлиться еще две недели или еще больше. Потому что никто не знает… Те люди, которые находятся в каютах, или члены экипажа, или пассажиры, они находятся уже с температурой. И они ждут того момента, ждут своей очереди, когда у них будет возможность сдать этот тест. На данный момент они находятся просто в больном состоянии и наш медицинский центр просто их поддерживает. То есть, они пьют парацетамол", - сказал Филиппов в эфире "ТСН. Неделя" на телеканале "1+1".
По его словам, у многих людей начали проявляться симптомы заболевания. "У какой-то части людей начали проявляться симптомы. Все больше и больше, и больше. То есть, если это три дня назад еще не было заметно, то сейчас это очень хорошо заметно. И среди украинцев тоже", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2011116
Обсудить 1
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
Рекомендуем
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Посольство РФ в Таллине
Посольство предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
В "Комиавиатранс" прокомментировали жесткую посадку самолета Utair
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
Алексей Гончарук
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Знак радиоактивности
МЧС опровергло сообщения о скачке радиации в Москве
Следы ракет в небе на севере Израиля
Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд
Сотрудник лаборатории
В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Скорая помощь
В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на "ватрушке"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния